Tokenomie pentru AWE Network (AWE) Descoperă informații cheie despre AWE Network (AWE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AWE Network (AWE) Pagină de internet oficială: https://www.awenetwork.ai/ Carte albă: https://open.awenetwork.ai/litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://basescan.org/address/0x1b4617734c43f6159f3a70b7e06d883647512778 Cumpără AWE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AWE Network (AWE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AWE Network (AWE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 190.86M $ 190.86M $ 190.86M Ofertă totală: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Ofertă aflată în circulație: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 190.86M $ 190.86M $ 190.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.12867 $ 0.12867 $ 0.12867 Minim dintotdeauna: $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 $ 0.00580325721876 Preț curent: $ 0.09826 $ 0.09826 $ 0.09826 Află mai mult despre prețul tokenului AWE Network (AWE)

Tokenomie pentru AWE Network (AWE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AWE Network (AWE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AWE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AWE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AWE, explorează prețul în direct al tokenului AWE!

Cum se cumpără AWE Te interesează să adaugi AWE Network (AWE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AWE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AWE pe MEXC!

Istoric de preț pentru AWE Network (AWE) Analiza istoricului de preț pentru AWE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AWE!

Predicție de preț pentru AWE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AWE? Pagina noastră de predicție de preț pentru AWE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AWE!

