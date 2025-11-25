Ce este AUTONOMI

Tokenomie și analiză de preț pentru Autonomi (AUTONOMI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Autonomi (AUTONOMI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.65M $ 3.65M $ 3.65M Ofertă totală: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ofertă aflată în circulație: $ 136.64M $ 136.64M $ 136.64M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 32.06M $ 32.06M $ 32.06M Maxim dintotdeauna: $ 0.452 $ 0.452 $ 0.452 Minim dintotdeauna: $ 0.026325616441478544 $ 0.026325616441478544 $ 0.026325616441478544 Preț curent: $ 0.02672 $ 0.02672 $ 0.02672 Află mai mult despre prețul tokenului Autonomi (AUTONOMI) Cumpără AUTONOMI acum!

Informații despre Autonomi (AUTONOMI) ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers. ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers. Pagină de internet oficială: https://autonomi.com Carte albă: https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Tokenomie pentru Autonomi (AUTONOMI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Autonomi (AUTONOMI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AUTONOMI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AUTONOMI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AUTONOMI, explorează prețul în direct al tokenului AUTONOMI!

Cum se cumpără AUTONOMI Te interesează să adaugi Autonomi (AUTONOMI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AUTONOMI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AUTONOMI pe MEXC! Istoric de preț pentru Autonomi (AUTONOMI) Analiza istoricului de preț pentru AUTONOMI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AUTONOMI! Predicție de preț pentru AUTONOMI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AUTONOMI? Pagina noastră de predicție de preț pentru AUTONOMI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AUTONOMI!

