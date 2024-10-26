Tokenomie pentru AdvertisingTimeTrace (ATT) Descoperă informații cheie despre AdvertisingTimeTrace (ATT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AdvertisingTimeTrace (ATT) Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe. Pagină de internet oficială: https://www.attglobal.io/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6 Cumpără ATT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AdvertisingTimeTrace (ATT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AdvertisingTimeTrace (ATT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.88M $ 30.88M $ 30.88M Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: $ 125.28M $ 125.28M $ 125.28M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 517.65M $ 517.65M $ 517.65M Maxim dintotdeauna: $ 3 $ 3 $ 3 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.2465 $ 0.2465 $ 0.2465 Află mai mult despre prețul tokenului AdvertisingTimeTrace (ATT)

Tokenomie pentru AdvertisingTimeTrace (ATT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AdvertisingTimeTrace (ATT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ATT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ATT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ATT, explorează prețul în direct al tokenului ATT!

Cum se cumpără ATT Te interesează să adaugi AdvertisingTimeTrace (ATT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ATT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ATT pe MEXC!

Istoric de preț pentru AdvertisingTimeTrace (ATT) Analiza istoricului de preț pentru ATT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ATT!

Predicție de preț pentru ATT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ATT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ATT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ATT!

