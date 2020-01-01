Tokenomie pentru AustralianShepherd (ASS) Descoperă informații cheie despre AustralianShepherd (ASS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AustralianShepherd (ASS) Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Australian Safe Shepherd is a community meme token forked from the infamous safemoon. The token is completely community driven and was fair launched. Every trade continues toward automatically generating liquidity locked inside of PancakeSwap's LP. Pagină de internet oficială: https://assfinance.net/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7c63f96feafacd84e75a594c00fac3693386fbf0 Cumpără ASS acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AustralianShepherd (ASS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AustralianShepherd (ASS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 10,000.00T $ 10,000.00T $ 10,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 $ 0.0000001472 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.0000000013702 $ 0.0000000013702 $ 0.0000000013702 Află mai mult despre prețul tokenului AustralianShepherd (ASS)

Tokenomie pentru AustralianShepherd (ASS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AustralianShepherd (ASS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASS, explorează prețul în direct al tokenului ASS!

Cum se cumpără ASS Te interesează să adaugi AustralianShepherd (ASS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ASS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ASS pe MEXC!

Istoric de preț pentru AustralianShepherd (ASS) Analiza istoricului de preț pentru ASS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ASS!

Predicție de preț pentru ASS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASS? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASS!

