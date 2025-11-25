Ce este ARW

Tokenomie și analiză de preț pentru Arowana (ARW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arowana (ARW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.15M $ 31.15M $ 31.15M Maxim dintotdeauna: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Minim dintotdeauna: $ 0.000425025916068227 $ 0.000425025916068227 $ 0.000425025916068227 Preț curent: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623

Informații despre Arowana (ARW) A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models. Pagină de internet oficială: https://arowana.finance Carte albă: https://docs.arowana.finance/ Explorator de blocuri: https://arbiscan.io/token/0x747952a59292a9b3862f3c59664b95e8b461ef45

Tokenomie pentru Arowana (ARW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Arowana (ARW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.

Istoric de preț pentru Arowana (ARW) Analiza istoricului de preț pentru ARW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

