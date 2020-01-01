Tokenomie pentru Argentine Football (ARG) Descoperă informații cheie despre Argentine Football (ARG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Argentine Football (ARG) Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi.

Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Pagină de internet oficială: https://socios.com Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 Cumpără ARG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Argentine Football (ARG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Argentine Football (ARG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M Ofertă totală: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 17.05M $ 17.05M $ 17.05M Maxim dintotdeauna: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 Minim dintotdeauna: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 Preț curent: $ 0.8525 $ 0.8525 $ 0.8525 Află mai mult despre prețul tokenului Argentine Football (ARG)

Tokenomie pentru Argentine Football (ARG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Argentine Football (ARG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ARG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ARG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ARG, explorează prețul în direct al tokenului ARG!

Cum se cumpără ARG Te interesează să adaugi Argentine Football (ARG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ARG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ARG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Argentine Football (ARG) Analiza istoricului de preț pentru ARG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ARG!

Predicție de preț pentru ARG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ARG? Pagina noastră de predicție de preț pentru ARG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ARG!

