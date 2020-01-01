Tokenomie pentru Areon Network (AREA) Descoperă informații cheie despre Areon Network (AREA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Areon Network (AREA) Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Pagină de internet oficială: https://areum.network Carte albă: https://docs.areum.network/ Explorator de blocuri: https://explorer.areum.network

Tokenomie și analiză de preț pentru Areon Network (AREA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Areon Network (AREA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Minim dintotdeauna: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Preț curent: $ 0.00952 $ 0.00952 $ 0.00952 Află mai mult despre prețul tokenului Areon Network (AREA)

Tokenomie pentru Areon Network (AREA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Areon Network (AREA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AREA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AREA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AREA, explorează prețul în direct al tokenului AREA!

