Tokenomie pentru RWAX (APP) Descoperă informații cheie despre RWAX (APP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre RWAX (APP) Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users. Pagină de internet oficială: https://rwax.org/ Carte albă: https://docs.rwax.org Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xC5d27F27F08D1FD1E3EbBAa50b3442e6c0D50439 Cumpără APP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru RWAX (APP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru RWAX (APP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.05206 $ 0.05206 $ 0.05206 Minim dintotdeauna: $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 $ 0.001953384455000697 Preț curent: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Află mai mult despre prețul tokenului RWAX (APP)

Tokenomie pentru RWAX (APP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru RWAX (APP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APP, explorează prețul în direct al tokenului APP!

Cum se cumpără APP Te interesează să adaugi RWAX (APP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru APP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra APP pe MEXC!

Istoric de preț pentru RWAX (APP) Analiza istoricului de preț pentru APP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru APP!

Predicție de preț pentru APP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APP? Pagina noastră de predicție de preț pentru APP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APP!

