Tokenomie pentru API3 (API3) Descoperă informații cheie despre API3 (API3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre API3 (API3) Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds. Pagină de internet oficială: https://api3.org/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1JMVwk9pkGF7hvjkuu6ABA0-FrhRTzAwF/view?usp=sharing Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x0b38210ea11411557c13457D4dA7dC6ea731B88a Cumpără API3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru API3 (API3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru API3 (API3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 66.75M $ 66.75M $ 66.75M Ofertă totală: $ 152.40M $ 152.40M $ 152.40M Ofertă aflată în circulație: $ 86.42M $ 86.42M $ 86.42M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 117.71M $ 117.71M $ 117.71M Maxim dintotdeauna: $ 10.424 $ 10.424 $ 10.424 Minim dintotdeauna: $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 $ 0.49636310987915105 Preț curent: $ 0.7724 $ 0.7724 $ 0.7724 Află mai mult despre prețul tokenului API3 (API3)

Tokenomie pentru API3 (API3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru API3 (API3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri API3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri API3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru API3, explorează prețul în direct al tokenului API3!

Cum se cumpără API3 Te interesează să adaugi API3 (API3) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru API3, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra API3 pe MEXC!

Istoric de preț pentru API3 (API3) Analiza istoricului de preț pentru API3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru API3!

Predicție de preț pentru API3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta API3? Pagina noastră de predicție de preț pentru API3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul API3!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!