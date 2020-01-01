Tokenomie pentru Hey Anon (ANON) Descoperă informații cheie despre Hey Anon (ANON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Hey Anon (ANON) HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Pagină de internet oficială: https://heyanon.ai/ Carte albă: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

Tokenomie și analiză de preț pentru Hey Anon (ANON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Hey Anon (ANON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.25M Ofertă totală: $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: $ 13.43M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 33.24M Maxim dintotdeauna: $ 16.56 Minim dintotdeauna: $ 1.1291481850667386 Preț curent: $ 1.583

Tokenomie pentru Hey Anon (ANON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Hey Anon (ANON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANON, explorează prețul în direct al tokenului ANON!

Cum se cumpără ANON Te interesează să adaugi Hey Anon (ANON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ANON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ANON pe MEXC!

Istoric de preț pentru Hey Anon (ANON) Analiza istoricului de preț pentru ANON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ANON!

Predicție de preț pentru ANON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANON? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANON!

