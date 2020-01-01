Tokenomie pentru Alchemist AI (ALCH) Descoperă informații cheie despre Alchemist AI (ALCH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Alchemist AI (ALCH) Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games. Pagină de internet oficială: https://www.alchemistai.app/ Carte albă: https://docs.alchemistai.app/docs Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HNg5PYJmtqcmzXrv6S9zP1CDKk5BgDuyFBxbvNApump Cumpără ALCH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Alchemist AI (ALCH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Alchemist AI (ALCH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 46.58M $ 46.58M $ 46.58M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 850.00M $ 850.00M $ 850.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 54.80M $ 54.80M $ 54.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.24124 $ 0.24124 $ 0.24124 Minim dintotdeauna: $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 $ 0.00032770722617208 Preț curent: $ 0.0548 $ 0.0548 $ 0.0548 Află mai mult despre prețul tokenului Alchemist AI (ALCH)

Tokenomie pentru Alchemist AI (ALCH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Alchemist AI (ALCH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALCH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALCH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALCH, explorează prețul în direct al tokenului ALCH!

Cum se cumpără ALCH Te interesează să adaugi Alchemist AI (ALCH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ALCH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ALCH pe MEXC!

Istoric de preț pentru Alchemist AI (ALCH) Analiza istoricului de preț pentru ALCH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ALCH!

Predicție de preț pentru ALCH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALCH? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALCH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALCH!

