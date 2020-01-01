Tokenomie pentru Arsenal Fan Token (AFC) Descoperă informații cheie despre Arsenal Fan Token (AFC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Arsenal Fan Token (AFC) Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Pagină de internet oficială: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b

Tokenomie și analiză de preț pentru Arsenal Fan Token (AFC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arsenal Fan Token (AFC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Ofertă totală: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Ofertă aflată în circulație: $ 9.57M $ 9.57M $ 9.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 14.23M $ 14.23M $ 14.23M Maxim dintotdeauna: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 Minim dintotdeauna: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Preț curent: $ 0.3557 $ 0.3557 $ 0.3557 Află mai mult despre prețul tokenului Arsenal Fan Token (AFC)

Tokenomie pentru Arsenal Fan Token (AFC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Arsenal Fan Token (AFC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AFC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AFC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AFC, explorează prețul în direct al tokenului AFC!

