Informații despre AERGO (AERGO) Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem. Pagină de internet oficială: https://www.aergo.io/ Carte albă: https://paper.aergo.io/AERGO_Whitepaper_v5.2.pdf Explorator de blocuri: https://mainnet.aergoscan.io/ Cumpără AERGO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AERGO (AERGO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AERGO (AERGO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.75M $ 45.75M $ 45.75M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 485.00M $ 485.00M $ 485.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 47.17M $ 47.17M $ 47.17M Maxim dintotdeauna: $ 0.72092 $ 0.72092 $ 0.72092 Minim dintotdeauna: $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 $ 0.0161023174991 Preț curent: $ 0.09433 $ 0.09433 $ 0.09433 Află mai mult despre prețul tokenului AERGO (AERGO)

Tokenomie pentru AERGO (AERGO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AERGO (AERGO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AERGO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AERGO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AERGO, explorează prețul în direct al tokenului AERGO!

Cum se cumpără AERGO Te interesează să adaugi AERGO (AERGO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AERGO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AERGO pe MEXC!

Istoric de preț pentru AERGO (AERGO) Analiza istoricului de preț pentru AERGO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AERGO!

Predicție de preț pentru AERGO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AERGO? Pagina noastră de predicție de preț pentru AERGO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AERGO!

