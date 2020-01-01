Tokenomie pentru Acquire.Fi (ACQ) Descoperă informații cheie despre Acquire.Fi (ACQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Acquire.Fi (ACQ) The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. The Acquire.Fi Mission Acquire.Fi is where Investing and Web3 intersect, creating a new wealth building paradigm for all. Two products, intricately linked:The first crypto M&A marketplace. Pagină de internet oficială: https://acquire.fi/ Carte albă: https://docsend.com/view/s/g6j5ms4bhubyrq8x Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4BDCb66B968060D9390C1D12bd29734496205581 Cumpără ACQ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Acquire.Fi (ACQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Acquire.Fi (ACQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 376.42K Ofertă totală: $ 300.00M Ofertă aflată în circulație: $ 150.57M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 750.00K Maxim dintotdeauna: $ 0.064729 Minim dintotdeauna: $ 0.002401325499129434 Preț curent: $ 0.0025 Află mai mult despre prețul tokenului Acquire.Fi (ACQ)

Tokenomie pentru Acquire.Fi (ACQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Acquire.Fi (ACQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACQ, explorează prețul în direct al tokenului ACQ!

Cum se cumpără ACQ Te interesează să adaugi Acquire.Fi (ACQ) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACQ, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACQ pe MEXC!

Istoric de preț pentru Acquire.Fi (ACQ) Analiza istoricului de preț pentru ACQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACQ!

Predicție de preț pentru ACQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACQ!

