Informații despre Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Acolyt is a memecoin born from DTR (Decentralized Tech Researchers), created by @ghost93_x to address the challenges in the rapidly growing AI agent market. Faced with high costs and market noise, @kurorosage launched Acolyt as an experiment, quickly gaining traction. With a fair launch and personal investments from the founders, Acolyt now has a strong team of 12, including top AI developers. The mission is clear: to become the Oracle of AI agents, revolutionizing the ecosystem and providing clarity in a crowded market. Pagină de internet oficială: https://acolyt.ai/ Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x79dacb99a8698052a9898e81fdf883c29efb93cb

Tokenomie și analiză de preț pentru Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Acolyte by Virtuals (ACOLYT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Ofertă totală: $ 993.08M $ 993.08M $ 993.08M Ofertă aflată în circulație: $ 968.86M $ 968.86M $ 968.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Minim dintotdeauna: $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 $ 0.000065996165511156 Preț curent: $ 0.001489 $ 0.001489 $ 0.001489 Află mai mult despre prețul tokenului Acolyte by Virtuals (ACOLYT)

Tokenomie pentru Acolyte by Virtuals (ACOLYT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Acolyte by Virtuals (ACOLYT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACOLYT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACOLYT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACOLYT, explorează prețul în direct al tokenului ACOLYT!

Cum se cumpără ACOLYT Te interesează să adaugi Acolyte by Virtuals (ACOLYT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACOLYT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACOLYT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Acolyte by Virtuals (ACOLYT) Analiza istoricului de preț pentru ACOLYT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACOLYT!

Predicție de preț pentru ACOLYT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACOLYT? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACOLYT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACOLYT!

