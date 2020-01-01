Tokenomie pentru AC Milan Fan Token (ACM) Descoperă informații cheie despre AC Milan Fan Token (ACM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AC Milan Fan Token (ACM) $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Pagină de internet oficială: https://www.socios.com/ Explorator de blocuri: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Cumpără ACM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AC Milan Fan Token (ACM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AC Milan Fan Token (ACM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.17M $ 8.17M $ 8.17M Ofertă totală: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Ofertă aflată în circulație: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 16.22M $ 16.22M $ 16.22M Maxim dintotdeauna: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Minim dintotdeauna: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Preț curent: $ 0.8142 $ 0.8142 $ 0.8142 Află mai mult despre prețul tokenului AC Milan Fan Token (ACM)

Tokenomie pentru AC Milan Fan Token (ACM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AC Milan Fan Token (ACM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ACM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ACM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ACM, explorează prețul în direct al tokenului ACM!

Cum se cumpără ACM Te interesează să adaugi AC Milan Fan Token (ACM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ACM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ACM pe MEXC!

Istoric de preț pentru AC Milan Fan Token (ACM) Analiza istoricului de preț pentru ACM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ACM!

Predicție de preț pentru ACM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ACM? Pagina noastră de predicție de preț pentru ACM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ACM!

