Tokenomie pentru Ancient8 (A8) Descoperă informații cheie despre Ancient8 (A8), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre Ancient8 (A8) Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Pagină de internet oficială: https://ancient8.gg Carte albă: https://docs.ancient8.gg/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Cumpără A8 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Ancient8 (A8) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ancient8 (A8), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.68M $ 31.68M $ 31.68M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 372.18M $ 372.18M $ 372.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 85.12M $ 85.12M $ 85.12M Maxim dintotdeauna: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 Minim dintotdeauna: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Preț curent: $ 0.08512 $ 0.08512 $ 0.08512 Află mai mult despre prețul tokenului Ancient8 (A8)

Tokenomie pentru Ancient8 (A8): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ancient8 (A8) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A8 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A8 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A8, explorează prețul în direct al tokenului A8!

Cum se cumpără A8 Te interesează să adaugi Ancient8 (A8) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru A8, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra A8 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ancient8 (A8) Analiza istoricului de preț pentru A8 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru A8!

Predicție de preț pentru A8 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta A8? Pagina noastră de predicție de preț pentru A8 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul A8!

