Tokenomie pentru Agenda 47 (A47) Descoperă informații cheie despre Agenda 47 (A47), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Agenda 47 (A47) A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Pagină de internet oficială: https://a47news.ai/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Cumpără A47 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Agenda 47 (A47) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Agenda 47 (A47), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 28.94M $ 28.94M $ 28.94M Ofertă totală: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ofertă aflată în circulație: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 28.94M $ 28.94M $ 28.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Minim dintotdeauna: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Preț curent: $ 0.028945 $ 0.028945 $ 0.028945 Află mai mult despre prețul tokenului Agenda 47 (A47)

Tokenomie pentru Agenda 47 (A47): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Agenda 47 (A47) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A47 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A47 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A47, explorează prețul în direct al tokenului A47!

Cum se cumpără A47 Te interesează să adaugi Agenda 47 (A47) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru A47, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra A47 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Agenda 47 (A47) Analiza istoricului de preț pentru A47 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru A47!

Predicție de preț pentru A47 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta A47? Pagina noastră de predicție de preț pentru A47 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul A47!

