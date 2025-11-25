Ce este A2Z

Informații de preț pentru A2Z

Tokenomie pentru Arena-Z (A2Z) Descoperă informații cheie despre Arena-Z (A2Z), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Arena-Z (A2Z) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Arena-Z (A2Z), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 23.86M $ 23.86M $ 23.86M Ofertă totală: $ 9.42B $ 9.42B $ 9.42B Ofertă aflată în circulație: $ 7.47B $ 7.47B $ 7.47B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 31.94M $ 31.94M $ 31.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.011474 $ 0.011474 $ 0.011474 Minim dintotdeauna: $ 0.001493343055757559 $ 0.001493343055757559 $ 0.001493343055757559 Preț curent: $ 0.003194 $ 0.003194 $ 0.003194 Află mai mult despre prețul tokenului Arena-Z (A2Z) Cumpără A2Z acum!

Informații despre Arena-Z (A2Z) Pagină de internet oficială: https://arena-z.gg/ Carte albă: https://whitepaper.playersarena.foundation/arena-z Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x08dcb9b5989fb09ef80e85567ec1f49577a70d29

Tokenomie pentru Arena-Z (A2Z): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Arena-Z (A2Z) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri A2Z care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri A2Z care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru A2Z, explorează prețul în direct al tokenului A2Z!

Cum se cumpără A2Z Te interesează să adaugi Arena-Z (A2Z) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru A2Z, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra A2Z pe MEXC! Istoric de preț pentru Arena-Z (A2Z) Analiza istoricului de preț pentru A2Z ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru A2Z! Predicție de preț pentru A2Z Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta A2Z? Pagina noastră de predicție de preț pentru A2Z combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul A2Z!

