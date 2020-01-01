Tokenomie pentru 888 (888) Descoperă informații cheie despre 888 (888), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 888 (888) 888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest 'for the people' cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum 'belonging' amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website. Pagină de internet oficială: https://888.meme/ Cumpără 888 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 888 (888) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 888 (888), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 761.48K $ 761.48K $ 761.48K Ofertă totală: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M Ofertă aflată în circulație: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 761.48K $ 761.48K $ 761.48K Maxim dintotdeauna: $ 0.24719 $ 0.24719 $ 0.24719 Minim dintotdeauna: $ 0.00531972 $ 0.00531972 $ 0.00531972 Preț curent: $ 0.00861515 $ 0.00861515 $ 0.00861515 Află mai mult despre prețul tokenului 888 (888)

Tokenomie pentru 888 (888): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 888 (888) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 888 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 888 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 888, explorează prețul în direct al tokenului 888!

