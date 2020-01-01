Tokenomie pentru 8008 (8008) Descoperă informații cheie despre 8008 (8008), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 8008 (8008) Remember typing 8008 on your calculator and laughing like a kid? We're bringing that nostalgic fun to crypto with 8008—a memecoin for those who love humor, nostalgia, and a little mischief. No overhyped promises, no unrealistic claims—just a token built around the love for boobs, community, and celebrating the simple joy of nostalgic memories. Join us and hold your 8008! The only token coded since 3rd grade. Pagină de internet oficială: https://8008sol.com Cumpără 8008 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru 8008 (8008) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 8008 (8008), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 25.08K $ 25.08K $ 25.08K Ofertă totală: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M Ofertă aflată în circulație: $ 999.18M $ 999.18M $ 999.18M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 25.08K $ 25.08K $ 25.08K Maxim dintotdeauna: $ 0.00196865 $ 0.00196865 $ 0.00196865 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului 8008 (8008)

Tokenomie pentru 8008 (8008): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 8008 (8008) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 8008 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 8008 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 8008, explorează prețul în direct al tokenului 8008!

Predicție de preț pentru 8008 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 8008? Pagina noastră de predicție de preț pentru 8008 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 8008!

