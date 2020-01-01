Tokenomie pentru MOON (2MOON) Descoperă informații cheie despre MOON (2MOON), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MOON (2MOON) MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape. Pagină de internet oficială: https://moon.ws/ Carte albă: https://whitepaper.moon.ws/moon-whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x817b32d386cFc1F872de306DfAeDfDa36429cA1E Cumpără 2MOON acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MOON (2MOON) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MOON (2MOON), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 120.02K $ 120.02K $ 120.02K Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 63.47B $ 63.47B $ 63.47B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 189.10K $ 189.10K $ 189.10K Maxim dintotdeauna: $ 0.00068 $ 0.00068 $ 0.00068 Minim dintotdeauna: $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 $ 0.000001022454904529 Preț curent: $ 0.000001891 $ 0.000001891 $ 0.000001891 Află mai mult despre prețul tokenului MOON (2MOON)

Tokenomie pentru MOON (2MOON): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MOON (2MOON) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri 2MOON care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri 2MOON care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru 2MOON, explorează prețul în direct al tokenului 2MOON!

Cum se cumpără 2MOON Te interesează să adaugi MOON (2MOON) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru 2MOON, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra 2MOON pe MEXC!

Istoric de preț pentru MOON (2MOON) Analiza istoricului de preț pentru 2MOON ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru 2MOON!

Predicție de preț pentru 2MOON Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta 2MOON? Pagina noastră de predicție de preț pentru 2MOON combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul 2MOON!

