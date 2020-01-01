Tokenomie pentru 0xsim by Virtuals (SAGE) Descoperă informații cheie despre 0xsim by Virtuals (SAGE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre 0xsim by Virtuals (SAGE) Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana. Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips. Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative. Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started! Pagină de internet oficială: https://0xsim.ai Carte albă: https://0xsim.ai/changelog

Tokenomie și analiză de preț pentru 0xsim by Virtuals (SAGE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru 0xsim by Virtuals (SAGE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.00919017 $ 0.00919017 $ 0.00919017 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.00160078 $ 0.00160078 $ 0.00160078 Află mai mult despre prețul tokenului 0xsim by Virtuals (SAGE)

Tokenomie pentru 0xsim by Virtuals (SAGE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru 0xsim by Virtuals (SAGE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SAGE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SAGE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SAGE, explorează prețul în direct al tokenului SAGE!

