Leilão de slots Kusama

Como a rede de teste da rede principal Polkadot, a Kusama tem funções inteiras da rede principal Polkadot e atua como um campo de preparação temporário para implantação da Polkadot. As funções arriscadas serão executadas primeiro na rede Kusama. Da mesma forma, possíveis problemas serão eliminados com antecedência para garantir um lançamento tranquilo na rede principal. Portanto, o leilão de slots também será lançado primeiro na rede Kusama. As regras do leilão serão consistentes com as da rede principal Polkadot.

*Veja o aviso para as regras e detalhes do leilão