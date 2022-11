Contrato do Usuário e Política de Privacidade

Este termo é um acordo que é estabelecido entre o Usuário e a Plataforma de Negociação MEXC ("MEXC"). Caso visite o site da MEXC (https://www.MEXC.com) e o app e quaisquer outros serviços prestados por empresas associadas a MEXC, será considerado que leu e concordou com todos os termos e condições especificados neste Contrato de Usuário e Política de Privacidade ("Acordo"), bem como as alterações e atualizações que possamos fazer a este Contrato de tempos em tempos.

Declaração especial da MEXC Favor garantir a segurança do computador utilizado para as transações e o fluxo de ativos. Com base na exibição da página na web e as considerações de segurança, é altamente recomendado que os usuários utilizem a versão mais recente do navegador Google Chrome para fazer o login na MEXC. O usuário será responsabilizado caso haja perda de bens causada por erro de operação cometido por ele mesmo.

Aviso de risco Para que o usuário compreenda melhor os riscos inerentes à negociação de ativos digitais, a MEXC vem por meio deste documento lembrar-lhe solenemente que: O Usuário deve compreender e avaliar plenamente os riscos da negociação de ativos digitais antes de realizar qualquer negociação; Também, avaliar a sua capacidade de tolerância ao risco com muito cuidado antes de se envolver em transações de criptomoedas. Quando o Usuário opera na MEXC, pode acarretar riscos políticos, conformidade regulamentar, retornos do investimento, negociação e força maior, etc. Os riscos são detalhados conforme abaixo. (a) Riscos Políticos: Os usuários podem deparar-se com perdas devido a alterações de leis, regulamentações ou políticas macroeconômicas que podem ocasionar uma transação normal de criptomoedas; (b) Riscos de conformidade: Os Usuários da MEXC podem deparar-se com perdas se a transação de criptomoedas violar as regulamentações ou as leis nacionais; (c) Risco da especulação financeira: O mercado de criptomoedas tem a sua peculiaridade: As flutuações do mercado acontece em uma escala elevada. Os usuários devem estar cientes que pode acarretar em perdas; (d) Risco do Trading: A sua transferência realizada sem problemas depende do consentimento mútuo das partes envolvidas na transferência, a MEXC não se compromete ou garante qualquer transferência realizada com sucesso. (e) Risco de força maior: Quando ocorrem desastres naturais, guerras, greves, ataques de hackers e outras situações imprevisíveis, a MEXC pode não funcionar normalmente e ocasionar em perdas para os usuários. Caso ocorra perda do usuário por força maior a MEXC não assumirá nenhuma responsabilidade civil; (f) Risco de deslistagem: Quando a parte do projeto de uma criptomoeda enfrenta falência, liquidação e dissolução, ou viola as leis e regulamentações nacionais, ou sob o pedido da parte do projeto, a MEXC deslistará a criptomoeda, o que pode causar perdas para os usuários. (g) Risco técnico: Embora a chance de falha técnica seja remota durante a transação de criptomoedas, tal possibilidade não pode ser excluida. Se isso acontecer, os interesses do usuário podem ser afetados. (h) Risco de operação: Os usuários podem enfrentar riscos devido a mau uso, tais como transferência para conta errada, violação de normas de operação, etc. (i) Risco de congelamento de conta: A conta do usuário pode ser congelada ou confiscada por instituições judiciais em caso de inadimplência ou supostos crimes. Quando o usuário clica para concordar com o Termo de Uso, indica que ele entendeu e tem a intenção de arcar com os riscos e perdas da negociação. A Plataforma MEXC não assumirá nenhuma garantia ou responsabilidade pela devolução do capital digital e dos lucros.

I. Geral Este Acordo inclui a Política Geral, Conhecido O Seu Cliente, Política Anti-Lavagem de Dinheiro, Política de Privacidade e todas as regras que a MEXC emitiu ou poderá vir a publicar no futuro. Deverá ler atentamente todo o acordo antes de utilizar o serviço MEXC. Se tiver alguma dúvida sobre este acordo, deverá consultar a MEXC. Não deve argumentar que este Acordo é inválido, nem pedir a sua anulação com a razão de não ter lido o Acordo ou de não ter obtido respostas da MEXC. A MEXC tem o direito de fazer e modificar este Contrato e/ou todos os tipos de regras de tempos a tempos. Uma vez anunciado o acordo modificado, este substitui o anterior e entra em vigor imediatamente. Os usuários podem procurar o último acordo em qualquer altura. Quando visitar, utilizar ou tentar utilizar os serviços da MEXC em qualquer identidade, será considerado que aceita e concorda com os termos e condições da última edição. Caso não concorde, não visite ou utilize os serviços prestados pela MEXC.

Qualificação do cadastrado 1. Reconhece que, no momento em que completar o cadastro ou usar efetivamente os serviços MEXC, deverá ser uma pessoa física, jurídica ou outra organização com plena capacidade e legitimidade civil. Caso não se qualifique como um indivíduo conforme descrito acima, os responsáveis por todas as consequências daí resultantes serão simultaneamente associadas com o seu tutor, e a MEXC terá o direito de cancelar ou congelar permanentemente a sua conta e exigir de ambos uma indenização.

Cadastro e conta 2.De acordo com a página de cadastro, o usuário se compromete a preencher todas as informações, ler e concordar com os termos e completar todos os procedimentos, isso será necessário para utilizar a MEXC e todos os seus serviços. O acesso à MEXC pode ser feito através do email, número do telefone celular ou outros meios permitidos pela MEXC para o cadastro. O usuário deve fornecer o seu nome verdadeiro, tipo de documento e o número, e outras leis e regulamentações. Se as informações fornecidas no momento do cadastro não forem precisas, a MEXC não terá qualquer responsabilidade por isso, e o usuário arcará com qualquer perda direta ou indireta e consequências adversas.A MEXC se reserva ao direito de escolher mercados e jurisdições para conduzir as negociações e pode restringir ou recusar, a seu critério, a prestação dos Serviços em determinados países ou regiões.

Informações do usuário 3. Para completar o processo de cadastro ou ativação, os usuários devem estar de acordo com as exigências das leis e regulamentações, de acordo com a página correspondente de informações e atualizar os seus dados de forma precisa, para torná-los verdadeiros, oportunos, completos e precisos. Se houver um motivo razoável para suspeitar que as informações que forneceu são errôneas, imprecisas, desatualizadas ou incompletas, a MEXC terá o direito de dar um aviso de consulta, solicitação de correção, exclusão, suspensão, ou encerrar a prestação do serviço MEXC ao usuário em parte e no todo. A MEXC não assume qualquer responsabilidade por isso, e o usuário arcará com quaisquer perdas diretas ou indiretas e consequências adversas decorrentes disso. O usuário deverá preencher e atualizar com precisão o seu endereço de e-mail, número de telefone, endereço, código postal, informações de contato, com a finalidade de que a MEXC ou outros usuários possam fazer contato efetivo com. Quando qualquer perda ou custo adicional for causado no processo da sua utilização dos Serviços devido à falha em fazer contato através das informações de contato fornecidas, o usuário será totalmente responsável por tal custo. O usuário compreende e concorda que é obrigado a manter as informações de contato fornecidas estejam atualizadas e que deve operar de acordo com as exigências da MEXC se houver qualquer alteração ou necessidade de atualização.

Segurança da conta 4. O usuário é o único responsável por manter a confidencialidade de sua conta e senha MEXC e é responsável por todas as atividades que ocorrem em sua conta MEXC (incluindo, mas não limitado a, divulgação de informações, liberação de informações, consentimento por clique online ou fornecimento de vários termos de uso, renovação online de termos de uso ou serviço de compra, etc.)... Você concorda

(a) Notifique imediatamente a MEXC caso qualquer pessoa não autorizada utilize sua conta MEXC, ou em qualquer outra circunstância que viole a cláusula de confidencialidade. (b) Respeite estritamente a segurança, certificação, transação, depósito, forma de pagamento ou processo do site/serviço; c) Deixe o site/serviço na etapa correta ao final de cada sessão. A MEXC não será responsável por qualquer perda decorrente de seu descumprimento das disposições deste parágrafo. Você entende que a ação da MEXC leva um tempo razoável para agir de acordo com a sua solicitação, e a MEXC não assume qualquer responsabilidade pelas perdas (incluindo, mas não se limitando a qualquer perda) que tenham ocorrido antes da tomada de ação.

Conteúdo do serviço 5. Através da MEXC e as suas empresas associadas e prestadores de serviços, podem ser compartilhados para a MEXC as informações de negociação, consultadas de preços das moedas e as transações relacionadas, intenção de compra e negociações, participações das atividades da organização e outros serviços informados e técnicos relacionados à MEXC.

Regras do Serviço 6. Caso houver qualquer conflito comercial entre os usuários durante a sua transação na MEXC, uma vez que, qualquer outro usuário tenha submetido a disputa à MEXC para mediação, a MEXC terá o direito de tomar unilateralmente uma decisão de mediação, será entendido que concorda em aceitar tal decisão da MEXC. 7. Entende e concorda que a MEXC tem o direito de fornecer as informações e registros de transações que foram fornecidas à MEXC em resposta a solicitações de departamentos governamentais (incluindo judicial e administrativo). Caso seja suspeito de infringir os direitos de propriedade intelectual de outras pessoas e outros direitos legítimos, a MEXC também tem o direito de fornecer ao titular de direitos as suas informações de identidade necessárias no caso do julgamento inicial na existência de uma suposta infração. 8. Será o único responsável por todas as despesas tributáveis incorridas pela sua utilização do serviço da MEXC, bem como por todos os custos de hardware, software e outras despesas. 9. Ao utilizar os serviços da MEXC, o usuário se compromete a obedecer o seguinte acordo:

(a) No processo de utilização dos serviços MEXC na implementação de todas as ações, deverá ser cumprido as leis nacionais, regulamentos normativos e outros documentos relacionados, não devem ser violados os interesses públicos sociais ou a moral pública, nem prejudicar os direitos e interesses legítimos de terceiros, não fugir dos impostos devidos, não violar este Contrato e as regras pertinentes. Caso seja violado os compromissos acima mencionados e tiver quaisquer consequências legais, o Usuário será arcado com toda a responsabilidade legal no seu próprio nome e assegurará que a MEXC esteja livre de qualquer perda. (b) No processo de tratamento, respeitem o princípio da boa fé, não aceitem a concorrência desleal, não perturbem a ordem normal das transações online e não se envolvam em comportamentos não relacionados a transações online. Na proibição de uso comercial de quaisquer dados da MEXC, incluindo, mas não limitando ao uso dos dados exibidos no site do MEXC de qualquer forma, como reprodução, divulgação, etc., sem o consentimento prévio por escrito da MEXC. Não utilize nenhum dispositivo, software ou intervenção de rotina ou tente interferir no funcionamento normal da MEXC ou em quaisquer transações e atividades da MEXC. Não devem ser tomada nenhuma ação que resulte em uma carga de dados excessivamente grande com o dispositivo da rede MEXC.

10. Entende e concorda que:

(a) A MEXC terá o direito de determinar unilateralmente se o Usuário violou os compromissos acima mencionados, e de aplicar as regras deste Acordo no processamento ou rescisão da prestação de serviços ao Usuário com base nessa determinação unilateral, sem o consentimento ou aviso prévio do Usuário. Com a finalidade de manter a ordem de negociação e a segurança da transação na MEXC, a Exchange terá o direito de tomar medidas de controle de risco adequadas sob a circunstância de que a ordem de negociação normal do mercado seja interrompida devido a venda ou compra maliciosa, incluindo, sem limitação, o fechamento das ordens de negociação semelhantes, o congelamento das contas considerada graves, o restabelecimento das informações de negociação afetadas ao status original e a recuperação das perdas consideradas graves e a comunicação do incidente pertinentes à autoridade judicial local; (b) Pelos documentos legais eficazes dos órgãos administrativos e judiciais do Estado para confirmar que tem ato ilícito, ou a MEXC, de acordo com seu próprio julgamento, pensa que seu comportamento é suspeito de violação das disposições deste Contrato e/ou regras ou suspeita de violação das disposições das leis e regulamentos, a MEXC terá o direito de publicar sua suposta violação, a quebra de contrato e as medidas da MEXC tomadas pelo Usuário. Em relação às informações publicadas pelo Usuário sobre a MEXC, que são suspeitas de violar leis, infringir os direitos legítimos de terceiros ou violar este Contrato, a MEXC terá o direito de apagar tais informações sem notificá-lo e impor punição de acordo com este Contrato; (b) Para as suas ações na MEXC, incluindo as ações que não tenha conduzido na MEXC mas que exerça influência sobre seus usuários, a MEXC terá o direito de decidir unilateralmente se o seu comportamento e as propriedades de constitui uma violação deste Contrato e/ou das regras, e fazer a punição pertinente. O usuário deverá manter todas as provas consideráveis às suas ações e arcar com as consequências adversas de qualquer falha na produção de provas adicionais. O usuário será o único responsável por quaisquer responsabilidades legais em seu próprio nome por quaisquer danos causados a terceiros por sua suspeita de violação dos convênios. Caso seja suspeito de violar as leis aplicáveis ou este Contrato, causando qualquer perda à MEXC, ou levando a qualquer reclamação por terceiros, ou se estiver sujeito a qualquer penalidade imposta por qualquer autoridade administrativa, o usuário deverá compensar a MEXC por todas as perdas e/ou despesas incorridas pela MEXC como resultado disso, incluindo honorários advocatícios razoáveis;

Âmbito de responsabilidade e limitação de responsabilidade

11. A MEXC é responsável por fornecer-lhe serviços MEXC de acordo com o status quo e disponibilidade. A MEXC, no entanto, não faz nenhuma garantia expressa ou implícita com respeito aos Serviços, incluindo, sem limitação, a aplicabilidade, ausência de erro ou omissão, sustentabilidade, precisão, confiabilidade, adequação a um propósito particular dos Serviços. Ao mesmo tempo, a MEXC não se compromete ou garante a validade, precisão, exatidão, confiabilidade, qualidade, estabilidade, integridade e atualidade da tecnologia e das informações envolvidas no serviço da MEXC. 12. Entende que o sistema de informação na MEXC é liberado pelos próprios usuários, podendo haver riscos e eventuais falhas. 13. A MEXC atua apenas como uma plataforma de negociação. A MEXC atua apenas como um local para obter informações sobre ativos digitais, identificar contrapartes, negociar ativos digitais e realizar transações, mas a MEXC não tem qualquer controle sobre a qualidade, segurança ou legalidade dos ativos digitais envolvidos na transação, a verdade ou exatidão das informações da transação, ou a capacidade das partes para cumprirem as suas obrigações nos termos do acordo de transação. O usuário deverá exercer o seu próprio julgamento cuidadoso na determinação da autenticidade, legalidade e validade dos bens digitais e/ou informações relevantes, e suportar a sua própria responsabilidade e as perdas daí decorrentes. A MEXC não é obrigada a efetuar uma revisão prévia de todos os dados de informação do usuário, informação sobre bens digitais, conduta de transação e outros assuntos relacionados com a transação, a menos que a MEXC tenha motivos razoáveis para acreditar que possa haver uma violação material da lei ou violação de contrato em relação a um determinado usuário e transação específica. A MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que a conduta de um usuário com a MEXC é suspeita de ser ilegal ou imprópria. 14. A MEXC ou um terceiro autorizado pela Exchange, ou mutuamente acordado entre a MEXC e o Usuário, terá o direito de aceitar as suas disputas com outros membros do Usuário decorrentes de transações baseadas na sua autoridade irrevogável, e terá o direito de determinar unilateralmente os fatos aos quais tais disputas se referem e as regras aplicáveis para decidir incluindo, mas não se limitando a, ajustar o status da transação de ordens relevantes, instruir um terceiro, a equipe de atendimento ao cliente a pagar a totalidade, parte do pagamento disputado à Parte ou Partes. Caso deixe de implementar a decisão de processamento dentro do prazo estabelecido, a MEXC terá o direito (mas não a obrigação) de completar diretamente o pagamento usando o valor em sua conta atualmente aberta na MEXC ou os depósitos pelos os Usuários e a MEXC ou suas empresas em seu nome. O usuário deve compensar a margem do depósito a tempo e compensar os prejuízos da MEXC e suas empresas, caso contrário a MEXC e suas empresas têm o direito de deduzir diretamente seus direitos e interesses sob outros contratos e têm o direito de continuar a se recuperar. O usuário entende e aceita que nem a MEXC nem qualquer terceiro autorizado pela MEXC, ou qualquer terceiro mutuamente acordado pela MEXC e pelo o Usuário, será uma autoridade judicial, e as provas serão autenticadas somente na qualidade de pessoas comuns. A MEXC ou qualquer terceiro autorizado, ou qualquer terceiro acordado pelo Usuário e pela MEXC, baseia-se exclusivamente na sua autoridade irrevogável para resolver o litígio e não pode garantir que o resultado da resolução do litígio esteja de acordo com as suas expectativas, e não terá nenhuma responsabilidade pela conclusão de tal acordo. Caso o Usuário sofrer prejuízo como resultado, será concordado em reclamar indenização contra o beneficiário. 15. Entende e aceita que a MEXC não causará para o usuário qualquer situação de responsabilidade por quaisquer danos, incluindo, mas não se limitando a, lucros, boa vontade, uso, perda de dados ou outras perdas intangíveis de danos (quer a MEXC tenha sido informada da possibilidade de tais danos): a MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que um Usuário específico ou uma transação específica pode envolver violação material de leis, ou contrato; a MEXC tem motivos razoáveis para acreditar que as ações do usuário na MEXC são suspeitas de serem ilegais ou impróprias; Os custos e perdas incorridos pela compra ou aquisição de quaisquer dados, informações ou transações, etc. Através do serviço MEXC; Sua má compreensão do serviço da MEXC; E, qualquer outra perda relacionada aos serviços MEXC que não seja causada pela a MEXC. 16. Em nenhuma hipótese a MEXC será responsável por qualquer falha ou atraso na prestação de qualquer serviço devido à manutenção normal do equipamento, falha de conexões de rede, falha de computadores, comunicações ou outros sistemas, falha de energia, greves, disputas trabalhistas, motins, insurreições, tumultos, falta de produção ou materiais para produção, incêndio, enchente, tempestade, explosão, guerra, atos do governo, ordens de órgãos judiciais ou administrativos, ou omissão de ação de terceiros.

Rescisão do Contrato

17. O Usuário concorda que a MEXC terá o direito, a seu exclusivo e absoluto critério, sem aviso prévio, de suspender, encerrar a prestação de parte ou de todos os serviços da MEXC do Usuário por qualquer motivo, bem como suspender ou congelar (cancelar) permanentemente a autoridade de sua conta na MEXC, e não será responsável perante o Usuário ou qualquer terceiro por isso, entretanto, a MEXC tem o direito de reter os dados da transação, registros e outras informações relativas à conta, bem como a aplicação e uso de tais informações. No caso das seguintes circunstâncias, a MEXC tem o direito de rescindir este Contrato diretamente, cancelando a conta, e tem o direito de congelar (cancelar) permanentemente a autoridade da sua conta na MEXC:

(a) Após o término da prestação de serviços da MEXC, o Usuário é suspeito de se registrar novamente como cliente da MEXC, direta ou indiretamente, em nome de outros; (b) O endereço de e-mail que foi fornecido não existe ou não pode receber e-mail, a MEXC recomenda que o Usuário altere as suas informações de e-mail por outra forma de contato, e caso ainda não mudou para um endereço de e-mail válido, terá um prazo três dias úteis após o aviso da MEXC; (c) O teor essencial das informações do Usuário fornecidas não é verdadeiro, impreciso ou incompleto; (d) Quando o Contrato (incluindo as regras) for alterado, o Usuário informa expressamente à MEXC que não está disposto a aceitar o novo contrato de serviço; e (e) Outras condições que a MEXC acredita que o serviço deve ser encerrado. Ao encerrar os serviços de sua conta, ou congelamento permanente (cancelamento) da sua conta, a MEXC não terá obrigação de reter ou divulgar ao Usuário qualquer informação na sua conta, lhe encaminhar, encaminhar a terceiros qualquer informação que não tenha lido, enviado ou encaminhado para

18. Concorda que:

(a) Após o término de sua relação contratual, a MEXC ainda tem os seguintes direitos: continuar a salvar suas informações de usuário e todas as informações de transação durante a sua utilização do serviço da MEXC; (b) Caso o Usuário apresente qualquer comportamento ilegal ou agir em violação a este Contrato durante o período de uso do Serviço, a MEXC ainda poderá agir contra o Usuário de acordo com este Contrato. (c) Quando a MEXC suspende ou encerra os seus serviços, A MEXC tratará os seus dados de negociação registrados antes da suspensão ou término do serviço sob os seguintes princípios. O Usuário deverá tratar ou suportar quaisquer disputas, perdas e as despesas incorridas por si e deverá garantir que a MEXC está isenta de quaisquer dessas relacionadas; (d) No momento em que estiver celebrado um contrato de compra com outros membros antes da suspensão ou rescisão do Serviço mas o contrato não tiver sido efetivamente executado, a MEXC terá o direito de apagar informações relevantes de tal contrato de compra e dos ativos digitais de negociação do mesmo; (e) Após o encerramento dos serviços ou o congelamento (cancelamento) permanente da sua conta da MEXC, a mesma não terá obrigação de reter ou divulgar qualquer informação em sua conta, e também, não terá o direito de encaminhar a terceiros qualquer informação que não tenha lido, enviado, encaminhado; e (f) Caso tiver firmado um contrato de compra com qualquer outro membro antes da suspensão ou término dos serviços e tal contrato tiver sido parcialmente executado, a MEXC não poderá excluir a negociação; desde que a MEXC possa notificar a sua contraparte das circunstâncias relevantes no momento da suspensão ou término dos serviços.

Proteção à Propriedade Intelectual 19. Todas as realizações intelectuais incluídas na MEXC, incluindo, mas não limitadas a, logotipos de websites, bancos de dados, design de websites, textos e gráficos, software, fotos, vídeos, música, sons e quaisquer combinações dos arquivos acima mencionados, e os direitos de propriedade intelectual da compilação de software, código fonte associado e software (incluindo pequenos aplicativos e scripts) serão de propriedade da MEXC. Não podem ser copiados, modificados, copiar, transmitidos, utilizados qualquer um dos materiais ou conteúdos acima para fins comerciais. 20. Ao aceitar este Contrato, será considerado que o usuário, com base em sua própria livre vontade, transferiu e cedeu exclusiva e gratuitamente à MEXC todos os direitos autorais de qualquer forma de informação que o mesmo publicar na MEXC, incluindo, mas não se limitando aos direitos autorais, direitos de distribuição, direitos de locação, direitos de exibição, direitos de execução, direitos de projeção, direitos de radiodifusão, direitos de divulgação de redes de informação, direitos de filmagem, direitos de adaptação, direitos de tradução, direitos de compilação e outros direitos transferíveis a que os titulares de direitos autorais têm direito, e a MEXC terá o direito de processar por qualquer violação desses direitos autorais e obter plena compensação por tal violação. Este Contrato aplica-se a qualquer conteúdo publicado por usuários na MEXC e protegido pela lei de direitos autorais, independentemente de o conteúdo ser gerado antes ou depois da assinatura deste Contrato. 21. O Usuário não deve usar ilegalmente os direitos de propriedade intelectual da MEXC ou de qualquer outra pessoa durante a utilização dos serviços oferecidos pela MEXC. Para qualquer informação publicada pelo usuário sobre a MEXC, o mesmo não poderá publicar ou autorizar outros sites (ou mídia) a utilizar tais informações de qualquer forma. 22. Seu login na MEXC ou uso de qualquer um dos serviços oferecidos pela MEXC não será considerado como nossa transferência de qualquer propriedade intelectual.

Lei Aplicável 23. Este Acordo em sua totalidade é um contrato celebrado sob as leis da República de Cingapura, e as leis relevantes da República de Cingapura devem ser aplicadas ao seu estabelecimento, interpretação, conteúdo e cumprimento; Quaisquer reivindicações ou ações decorrentes ou relacionadas aos Serviços acordados neste Contrato serão regidas, interpretadas e executadas de acordo com as leis da República de Cingapura. Para evitar dúvidas, esta Cláusula será expressamente aplicável a qualquer ação de delito civil contra nós. O tribunal ou fórum competente para qualquer reclamação ou ação contra nós ou em relação a nós será na República de Cingapura. O usuário tem acesso incondicional à jurisdição exclusiva em processos judiciais e recursos nos tribunais da República de Cingapura. O usuário também concorda incondicionalmente que o foro ou tribunal competente para qualquer disputa ou problema relacionado a este Contrato ou qualquer reclamação e processo decorrente deste Contrato será exclusivamente na República de Cingapura. Se qualquer outro negócio deste site estiver sujeito a qualquer acordo especial sobre jurisdição, tal acordo prevalecerá. O Princípio de Não Conveniência do Fórum não se aplica ao tribunal escolhido de acordo com estes Termos de Serviço.

II. Política Know-your-customer (KYC) e a Política de combate à lavagem de dinheiro

1. Garantimos o cumprimento das leis e regulamentos Know-your-customer (KYC) e a Política de combate à lavagem de dinheiro, e, nunca violaremos propositalmente políticas citadas. Na medida do nosso razoável controle, adotaremos as medidas e as tecnologias necessárias para fornecer aos usuários o serviço que seja seguro e protegido, de modo a protegê-lo contra a perda causada pela lavagem de dinheiro na medida do possível. O conteúdo das políticas Know-your-customer (KYC) e a Política de combate à lavagem de dinheiro será um golpe se:

(a) Divulgamos e atualizamos as políticas de Know-your-customer (KYC) e a Política de combate à lavagem de dinheiro para atender aos padrões estabelecidos pelas leis e regulamentos relevantes; (b) Divulgamos e atualizamos algumas das diretrizes e regras relacionadas ao funcionamento deste Website, e a nossa equipe fornecerá aos usuários o serviço completo do processo de acordo com as diretrizes e regras; (c) Elaboramos e completamos os procedimentos de monitoramento interno e controle de transações, como rigorosos procedimentos de autenticação de identidade, e formamos uma equipe de profissionais responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro; (d) Adotamos uma abordagem baseada na prevenção de riscos para realizar a devida diligência e supervisão contínua em relação aos clientes; (e) Revisar e inspecionar regularmente as transações existentes; (f) Comunicar transações suspeitas às autoridades competentes;

Informações de Identidade 2. De acordo com as leis e regulamentos das jurisdições pertinentes à luz da natureza das entidades envolvidas, o conteúdo das suas informações, conforme coletadas por nós, pode variar e, em princípio, coletaremos as seguintes informações suas para se registrar como pessoa física:

(a) Informações pessoais básicas: Seu nome, endereço (e endereço permanente, caso os dois forem diferentes), data de nascimento, nacionalidade e outras informações disponíveis. A autenticação de identidade deve ser baseada em documentos emitidos pelas autoridades oficiais ou outras autoridades similares, tais como passaportes, cartões de identidade ou outros documentos de identidade exigidos e emitidos pelas jurisdições relacionadas. O endereço que fornecido será validado de maneira adequada, como validar a passagem do meio de transporte que utiliza, as suas contas de financiamentos ou registro eleitoral; (b) Foto válida: Antes de se registrar, o Usuário deve fornecer uma foto mostrando o seu documento de identidade em frente ao seu peito; (c) Informações de contato: telefone/celular e endereço de e-mail válido;

3. Caso o Usuário é uma empresa ou qualquer outro tipo de pessoa jurídica, coletaremos as seguintes informações para determinar o beneficiário final da sua conta ou a sua conta de confiança.

(a) A inscrição societária do Usuário e certificados de registro da empresa; Uma cópia do contrato social e do(s) memorando(s) da empresa; (b) Os materiais detalhados de certificação da estrutura patrimonial e descrição da propriedade da empresa, também, a decisão da diretoria sobre a designação do agente autorizado da empresa responsável pela abertura e execução da conta da empresa com o site; (c) Os documentos de identidade dos diretores, dos principais acionistas da companhia, bem como dos signatários autorizados da conta da companhia no site, que devem ser fornecidos de acordo com as regras pertinentes; (d) O endereço comercial da empresa e o endereço postal da empresa, caso seja diferente do endereço comercial principal da empresa. Se o endereço local da empresa for diferente do seu endereço comercial, a empresa será considerada um cliente de alto risco e consequentemente a empresa será obrigada a fornecer documentação adicional; (e) Outros documentos de certificação, documentos emitidos pelas autoridades competentes e outros documentos que possamos considerar necessários à luz das leis, regulamentos das jurisdições pertinentes, levando à luz da natureza específica da sua entidade;

4. Só aceitamos versões em inglês e chinês das suas informações de identidade; se as suas informações de identidade não estiverem em nenhum dos dois idiomas, o Usuário deverá ter as suas informações de identidade traduzidas para o inglês e devidamente autenticadas. 5. Confirmação e Verificação

(a) O Usuário é obrigado a fornecer tanto a frente quanto o verso dos seus documentos de identidade. (b) O Usuário é obrigado a nos fornecer uma fotografia mostrando os seus documentos de identidade em frente ao seu peito. (c) Cópias de documentos de certificação devem ser comparadas com os originais dos mesmos. No entanto, se uma pessoa certificadora confiável e adequada puder provar que tais cópias são cópias exatas e completas dos originais, tais cópias devem ser consideradas aceitáveis. Tais certificadoras incluem embaixadores, membros do judiciário, magistrados, etc.; e (d) A identificação do beneficiário final e do controlador da conta deve ser baseada na determinação de quais indivíduos possuem, controlam em última instância o cliente direto ou para determinar que a transação em andamento seja realizada por outra pessoa. Caso o cliente seja uma empresa, a identidade dos principais acionistas da mesma (por exemplo, aqueles que detêm 10% ou mais do capital com direito a voto nessa empresa) deve ser verificada.

Supervisão das Transações 6. Estabelecemos e ajustamos constantemente os limites diários de negociação e retirada de dinheiro com base na exigência de títulos e no estado real das operações; 7. Se a transação ocorrer frequentemente em uma conta registrada através do Usuário ou estiver além das circunstâncias razoáveis, a nossa equipe de profissionais avaliará e determinará se tal transação é suspeita; 8. Caso for identificado uma transação específica como suspeita com base em nossa avaliação, poderemos adotar medidas restritivas tais como suspender a transação ou negar a transação e, se possível, poderemos até mesmo reverter a transação o mais rápido possível e informar às autoridades competentes, sem, no entanto, notificá-lo; 9. Reservamos o direito de recusar pedidos de registro por aqueles que não cumpram as normas internacionais contra lavagem de dinheiro ou que possam ser considerados como figuras políticas e públicas; Reservamos o direito de suspender ou encerrar uma transação identificada como suspeita com base na nossa própria avaliação, o que, no entanto, não viola nenhuma de nossas obrigações e deveres. Até o momento, a MEXC rejeita a transação ou o pedido de registro dos usuários nos seguintes países: Coreia do Norte, Cuba, Sudão, Síria, Irã, Iêmen, Zimbábue, Mianmar, Líbano, Líbia, Bolívia, Equador, Bangladesh, Somália, Iraque, República Democrática do Congo (Golden), República Centro-Africana, Quirguistão, Burundi, Afeganistão, Macedônia, Etiópia, Guiné-Bissau, Guiné, Libéria, Trinidad e Tobago, Venezuela, Sérvia, Crimeia, China Continental, Cingapura, Estados Unidos, Itália, Canadá.

III. Política de Privacidade

Solicitação de informações 1. A MEXC vai utilizar e divulgar as seguintes informações pessoais, de acordo com este Termo:

(a) As suas informações registradas fornecidas à MEXC e suas empresas (excluindo nome da empresa e outras informações de registro industrial e comercial pertinentes, conforme necessário para serem divulgadas de acordo com as leis e regulamentos, bem como informações de operadores de pessoas físicas) quando se registra ou ativa uma conta no momento em que ingressa na plataforma; (b) Se o usuário usar a MEXC, a MEXC vai coletar informações sobre o seu navegador e computador, incluindo, mas não se limitando a, dados com respeito a seu endereço IP, tipo de navegador, idioma que o usuário está usando, data e hora de acesso, recursos de hardware e software, e páginas e registros da web que o usuário precisa; (c) Dados pessoais do usuário que a MEXC recupera dos seus parceiros comerciais por meios legítimos.

Se o usuário não quiser que coletemos as suas informações pessoais acima mencionadas, ele pode optar pelo cancelamento a qualquer momento, notificando por escrito nosso responsável pela proteção de dados. Maiores informações sobre o opt-out podem ser encontradas na seção abaixo intitulada Retirar Autorização, Remover, Solicitar Acesso ou Modificar Informações que o usuário nos forneceu. Observe, entretanto, que a opção de cancelar ou retirar a sua autorização para que possamos coletar, usar ou processar seus dados pessoais pode afetar seu uso dos Serviços. 2. Como recolhemos a sua informação

Fornecer-nos diretamente a maior parte das informações pessoais que recolhemos. Nas situações seguintes, iremos recolher e processar as suas informações: (A) Quando se cadastrar online, iniciar sessão, acessar a MEXC e utilizar qualquer serviço da MEXC; (b) Quando o usuário preenche voluntariamente qualquer pesquisa de usuários ou nos fornece feedback, através de e-mail ou qualquer outro canal; c) Cookies através do seu navegador ou software quando utiliza, ou navega nas nossas páginas web. (d) Outras situações de coleta própria de informações mencionadas neste acordo. Também podemos obter informações de canais públicos ou de terceiros, tais como os nossos parceiros publicitários e de pesquisa de mercado, incluindo a atualização ou complementação de outras informações coletadas sobre o usuário.

3. Como utilizamos a sua informação pessoal Podemos utilizar as suas informações pessoais das seguintes formas:

(a) Cumprimento das leis e regulamentos A maioria dos nossos serviços está sujeita a leis e regulamentos, exigindo que coletemos, utilizemos e armazenemos as suas informações pessoais de maneiras específicas. Por exemplo, a MEXC deve identificar e verificar os clientes que estão utilizando os nossos serviços em conformidade com as leis de proteção à lavagem de dinheiro entre jurisdições. Isto inclui a coleta e o armazenamento de fotos da sua identificação. Teremos que fechar a sua conta caso não fornecer as informações pessoais, conforme exigido por lei. (b) Aplicar os termos deste acordo Monitorizamos, investigamos, prevenimos e mitigamos ativamente qualquer potencial de atividade proibida ou ilegal, aplicamos os nossos acordos com terceiros, e prevenimos e inspecionamos violações deste Acordo. Além disso, podemos ser acusados com base nas suas necessidades. Recolhemos informações sobre a utilização da sua conta e controlamos de perto as suas interações com os nossos serviços. Podemos utilizar quaisquer informações pessoais que recolhemos a seu respeito para estes fins. (c) Detecção e prevenção de fraude e/ou perda de fundos Processamos as suas informações pessoais para ajudar a detectar, prevenir e reduzir a fraude e o abuso dos nossos serviços, e para proteger a segurança da sua conta. (d) Prestar serviços Teremos acesso às suas informações pessoais para lhe prestarmos serviços. Por exemplo, quando pretende utilizar o serviço OTC da nossa plataforma, precisamos de informações específicas como a sua identidade, informações de contato, e informações de pagamento, não podemos fornecer serviços sem estas informações. Terceiros, tais como prestadores de serviços de verificação de identidade, podem também recolher as suas informações pessoais quando prestam serviços de verificação de identidade e/ou de prevenção de fraude. (e) Prestar serviços de comunicação Enviamos-lhe informações de gestão ou relacionadas à conta para informá-lo sobre as últimas informações mais recentes sobre os nossos serviços, notificá-lo de questões de segurança ou atualizações relacionadas, ou fornecer outras informações relacionadas com à transação. O cliente poderá não ter conhecimento de desenvolvimentos importantes relacionados com a sua conta, que poderão afetar a sua utilização dos nossos serviços sem estas comunicações. O cliente não pode optar por recusar receber comunicações de serviços críticos, tais como e-mails ou mensagens de texto enviadas para fins legais e de segurança. (f) Prestar serviço ao cliente Teremos acesso às suas informações pessoais quando nos contatar para resolver quaisquer problemas. Não poderemos responder ao seu pedido e garantir que utilize o serviço ininterruptamente se não processar as suas informações pessoais. (g) Garantir a segurança das redes e da informação Processaremos suas informações pessoais para melhorar a segurança, monitorar e verificar sua identidade e acesso aos nossos serviços, visando combater spam, softwares maliciosos ou riscos de segurança, cumprindo as leis e regulamentos de segurança aplicáveis. É especialmente importante que obtenhamos informações oportunas e precisas sobre como utiliza nossos serviços. Podemos não ser capazes de garantir a segurança de nossos serviços caso não processar suas informações pessoais. (h) Para pesquisa e desenvolvimento Teremos acesso às suas informações pessoais para compreender melhor como utiliza os nossos serviços e como interagir com os nossos serviços. Além disso, também utilizaremos estas informações para personalizar e melhorar o conteúdo e a disposição dos nossos serviços, bem como para desenvolver mais serviços. Poderemos não ser capazes de garantir que continuará a usufruir dos nossos serviços se não processar as suas informações pessoais. (i) Melhore a sua experiência Teremos acesso às suas informações pessoais para lhe proporcionar uma experiência personalizada e satisfazer os seus requisitos. Por exemplo, pode nos permitir o acesso a certas informações pessoais armazenadas por terceiros. Podemos não ser capazes de garantir que continue a usufruir de alguns ou de todos os nossos serviços se não processar as suas informações pessoais. (j) Para facilitar as aquisições, fusões ou negociações de empresas Podemos acessar qualquer informação sobre sua conta e seu uso de nossos serviços no caso de uma aquisição corporativa, fusão ou outra transação corporativa. Caso não deseje que suas informações pessoais sejam processadas para estes fins, pode optar por encerrar sua conta. (k) Envolver-se em atividades de marketing Podemos enviar-lhe comunicações de marketing (tais como e-mails ou mensagens de texto) para informá-lo sobre os nossos eventos ou sobre as atividades dos nossos parceiros, para fornecer marketing direcionado e para oferecer-lhe ofertas promocionais. A nossa estratégia de marketing será baseada na sua publicidade, preferências de marketing e conforme permitido pela legislação aplicável. Caso não deseje que lhe enviemos informações de marketing, envie uma solicitação ao nosso Diretor de Proteção de Dados Pessoais em dataprotect@mexc.com. (l) Para qualquer outro fim Podemos divulgar as suas informações pessoais para qualquer propósito que tenha consentido.

4. Não cederemos a nenhum terceiro irrelevante para fornecer, vender, alugar, partilhar ou trocar as suas informações pessoais, a menos que obtenhamos previamente a sua autorização, ou do terceiro, e nós (incluindo as nossas afiliadas) sozinhos ou em conjunto para lhe prestarmos o serviço, e ao final do serviço, será proibido o acesso a todas as informações, incluindo as suas anteriores. Também não permitimos que nenhum terceiro colete, edite, venda ou distribua das suas informações pessoais por qualquer meio. Temos o direito de rescindir o contrato de serviço com o utilizador imediatamente após a descoberta dos utilizadores da nossa plataforma. 5. Caso não seja uma pessoa física com plena capacidade para os direitos civis e conduta civil, não está autorizado a utilizar o serviço. A partir de agora, a MEXC espera que não forneça nenhuma das suas informações pessoais.

Divulgação de informações 6. Nas seguintes circunstâncias, divulgaremos as suas informações pessoais, total ou parcialmente, de acordo com seus desejos pessoais ou com as disposições da lei:

(a) Divulgar a um terceiro mediante o seu consentimento prévio; (b) Caso seja um denunciante de propriedade intelectual e tiver apresentado uma reclamação, quando solicitado pelo acusado, poderemos divulgar as suas informações pessoais ao denunciante para que ambas as partes possam lidar com a possível disputa de direitos; (c) revelar a um terceiro, a um órgão administrativo ou judicial de acordo com as disposições pertinentes da lei, ou as exigências do órgão administrativo ou judicial; (d) Divulgá-los a terceiros, quando o usuário tiver violado as leis, regulamentações ou este Termo de Uso. (e) Compartilhar as suas informações pessoais com terceiros, para fornecer os produtos e serviços de que o usuário necessita; (f) Em uma transação criada na MEXC, se qualquer parte da transação cumprir ou cumprir parcialmente as suas obrigações de transação e fizer um pedido de divulgação de informações, a MEXC terá o direito de determinar fornecer a esse usuário as informações de contato da contraparte e outras informações necessárias a fim de facilitar a conclusão da transação ou a resolução de disputas. (g) A MEXC implementa a divulgação apropriada de acordo com as leis, regulamentações ou políticas do site.

Armazenamento e transferência de informações 7. As informações e documentos que coletamos sobre o usuário serão mantidos nos servidores da MEXC e/ou de suas empresas afiliadas, e poderão ser transmitidos aos países, regiões ou locais fora do país onde as informações e documentos são coletados pela MEXC, e poderão ser visitados, armazenados e exibidos fora do país. Mais informações sobre a transferência para fora da UE, de dados pessoais e/ou informações relacionadas aos usuários que estão localizados na UE, podem ser encontradas na seção intitulada Disposições adicionais somente para usuários da UE.

O uso de Cookies 8. Caso o usuário não rejeitar os cookies, nós configuraremos ou usaremos cookies em seu computador para que possa fazer login, ou usar nossos serviços ou funções de plataforma que dependem de cookies. Usamos cookies para te fornecer serviços personalizados mais atenciosos, incluindo promoções. O usuário tem o direito de aceitar ou rejeitar os cookies. O usuário pode rejeitar os cookies modificando as configurações do navegador. Mas se o usuário optar por rejeitar os cookies, talvez ele não consiga fazer o login ou usar nossos serviços ou funções de plataforma que dependem de cookies. Este parágrafo se aplica às informações relevantes obtidas através dos cookies estabelecidos pela MEXC .

Informações de Segurança 9. Sua conta tem a função de proteção de segurança, mantenha suas informações de conta e senha corretamente. Nós garantiremos que suas informações não sejam perdidas, abusadas e alteradas, fazendo backups de outros servidores e criptografando senhas de usuários. Apesar das medidas de segurança acima mencionadas, observe que não há "medidas de segurança perfeitas" na rede de informação. Ao utilizar nossos serviços dan plataforma para transações on-line, estárá inevitavelmente divulgando suas informações pessoais, tais como informações de contato ou endereço, uns aos outros ou transação potencial. Proteja suas informações pessoais e forneça-as a outras pessoas somente se necessário. Caso encontrar vazamentos de suas informações pessoais, especialmente sua conta e senha, entre imediatamente em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente para que possamos tomar as medidas apropriadas. 10. Manteremos os dados pessoais de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais e/ou outras leis aplicáveis. Ou seja, iremos destruir ou tornar anônimos seus dados pessoais quando tivermos determinado razoavelmente que (i) a finalidade para a qual esses dados pessoais foram coletados não está mais sendo servida pela retenção de tais dados pessoais; (ii) a retenção não é mais necessária para quaisquer fins legais ou comerciais; e (iii) nenhum outro interesse legítimo garante a retenção de tais dados pessoais. Caso deixe de usar nossos serviços, poderemos continuar armazenando, usando e/ou divulgando seus dados pessoais de acordo com esta Política de Privacidade e nossas obrigações nos termos da Lei de Proteção de Dados Pessoais e/ou outras leis aplicáveis.

Revogar a autorização, remover, solicitar acesso ou modificar as informações que nos forneceu 11. Você pode revogar sua autorização para a coleta, uso e/ou divulgação de seus dados pessoais em nossa posse ou sob nosso controle, enviando um e-mail para nosso responsável pela proteção de dados pessoais no endereço dataprotect@mexc.com. 12. Entretanto, a revogação da sua autorização pode significar que não poderemos continuar prestando os Serviços, e podemos precisar rescindir o contrato que tem conosco. 13. O usuário pode solicitar acesso e/ou corrigir seus dados pessoais atualmente em nossa posse ou controle, enviando-nos uma solicitação por escrito. Precisaremos de informações suficientes para verificar sua identidade, assim como a natureza de seu pedido, de modo a poder atender a sua solicitação. Portanto, envie sua solicitação por escrito, enviando um e-mail para nosso setor responsável pela proteção de dados pessoais no endereço dataprotect@mexc.com. 14. Podemos cobrar uma taxa razoável para o gerenciamento e processamento dos seus pedidos de acesso a seus dados pessoais. Se assim decidirmos cobrar, forneceremos uma estimativa por escrito da taxa que estaremos cobrando. Observe que não somos obrigados a responder ou lidar com o seu pedido de acesso, a menos que tenha concordado em pagar a taxa. 15. Reservamos o direito de recusar a correção dos seus dados pessoais de acordo com as disposições estabelecidas na Lei de Proteção de Dados Pessoais e/ou outras leis aplicáveis, quando elas exigem e/ou dão a permissão de uma organização declinar de tais informações em determinadas circunstâncias.

Exclusão de conta: 16. É possível deletar a sua conta MEXC a qualquer momento, as conseqüências da exclusão da conta incluem, entre outras, as seguintes:

Você perderá todos os ativos e dados digitais contidos nesta conta. Você não será capaz de recuperar as informações pessoais, registros de transações, dados de negociação e informações históricas sob a conta. Você não poderá usar esta conta para fazer login nos serviços da MEXC. Importante: A conta não pode ser recuperada uma vez que seja apagada. Para proteger os seus direitos, lembraremos novamente dos riscos depois que você selecionar o botão Deletar conta.

17. A exclusão da sua conta não significa que todas as operações e responsabilidades de sua conta antes da exclusão da conta sejam isentas ou mitigadas. Todos os registros e informações associados à sua conta serão excluídos. Entretanto, podemos reter algumas informações da sua conta, conforme exigido pela legislação e regulações aplicáveis.

Cláusulas adicionais apenas para usuários da UE 18. As disposições desta Seção só se aplicam caso seja um usuário localizado na União Européia ("UE"). Estas disposições têm precedência sobre quaisquer disposições inconsistentes no restante desta Política de Privacidade. 19. Os seus dados pessoais podem ser transferidos para fora da UE. Nesse caso, tomamos todas as precauções razoáveis para aplicar as proteções apropriadas ou estabelecidas pela GDPR, por exemplo, implementamos medidas como cláusulas contratuais adequadas para assegurar que os destinatários de tal transferência proteja e tratem as suas informações de acordo com todas as leis de proteção de dados pessoais aplicáveis. 20. O usuário tem o direito de exercer os seguintes direitos, de acordo com a GDPR: