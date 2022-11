Leilão de slots Polkadot

DOT Slot Auction é um leilão de parachain para o ecossistema Polkadot. No MEXC, você pode usar o DOT para votar em um projeto de parachain Polkadot que você apóia. Após votar, você será recompensado de acordo com as regras oficiais do leilão do projeto.

*Veja o aviso para as regras e detalhes do leilão