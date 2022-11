Para garantir os seus interesses, a MEXC vem por meio desta lembrar que, o mercado de criptomoedas está sujeito a enormes riscos, portanto, avalie a sua capacidade de tolerância ao risco com muito cuidado antes de se envolver em transações de criptomoedas.

Prezados (as) usuários:

(2) Vincule a sua conta MEXC com o seu número de telefone celular ou autenticador Google.

(a) Riscos Políticos: Os usuários podem deparar-se com perdas devido a alterações de leis, regulamentações ou políticas macroeconômicas que podem ocasionar uma transação normal de criptomoedas;

(b) Riscos de conformidade: Os Usuários da MEXC podem deparar-se com perdas se a transação de criptomoedas violar as regulamentações ou as leis nacionais;

(3) Risco da especulação financeira: O mercado de criptomoedas tem a sua peculiaridade: As flutuações do mercado acontece em uma escala elevada. Os usuários devem estar cientes que o mercado pode acarretar perdas.

(d) Risco do Trading: A sua transferência realizada sem problemas depende do consentimento mútuo das partes envolvidas na transferência, a MEXC não se compromete ou garante qualquer transferência realizada com sucesso;

(e) Risco de força maior: Quando ocorrem desastres naturais, guerras, greves, ataques de hackers e outras situações previsíveis, a MEXC pode não funcionar normalmente e ocasionar em perdas para os usuários. Caso ocorra perda de usuário por força maior. a MEXC não assumirá nenhuma responsabilidade civil;

(f) Risco da deslistagem: Quando as partes do projeto da crptomoeda enfrentar falência, liquidação e dissolvência ou violar leis e regulações nacionais, e, ainda sob solicitação da deslistagem por parte do projeto, a MEXC deslistará a criptomoeda, o que pode causar prejuízos aos usuários;

(g) Risco técnico. Embora a chance de falha na transação seja quase zero, não podemos excluir a possibilidade. Se isso acontecer, os interesses dos Usuários podem ser afetados;

(h) Risco da operação: Os usuários podem enfrentar riscos devido à má utilização, tais como transferência para conta errada, violação de regulamentos de operação, etc;

(i) Risco de congelamento de conta: A conta do usuário pode ser congelada ou confiscada por instituições judiciais em caso de inadimplência e supostos crimes;