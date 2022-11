Fundada em 2018, a MEXC Global é uma exchange que emprega tecnologia com a combinação de mega-transações e de alto desempenho. A equipe da MEXC Global é uma das primeiras empresas a se mover e pioneira em tecnologia financeira e da tecnologia blockchain. Atualmente, a MEXC Global atende a mais de 10 milhões de usuários em mais de 170 países em todo o mundo e estamos apenas começando. Esta magnífica conquista é um marco significativo, a MEXC Global pretende se tornar a plataforma robusta para novos traders e investidores experientes à medida que eles avançam na sua jornada financeira.

A MEXC tem presença nos principais continentes e jurisdições do mundo, e é regulada diretamente ou através dos afiliados, por algumas das jurisdições mais renomadas do mundo. A MEXC Global também oferece suporte linguístico localizado para investidores de diferentes países, tornando mais fácil para negociarem. O sistema de exchange da MEXC Global conta com um mecanismo de negociação de alto desempenho que foi desenvolvido por especialistas da indústria bancária e é capaz de completar 1,4 milhões de transações por segundo, o que resulta em uma eficiência revolucionária e um desempenho aprimorado. A segurança do usuário é de prioridade máxima na MEXC Global, da qual os nossos servidores são hospedados de forma independente em vários países, garantindo a melhor integridade e segurança dos dados.