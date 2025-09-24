O que é a função de Margem de PNL da MEXC?









Margem de PNL, também chamado de estratégia de posição contínua, é um método de negociação em que os lucros não realizados de posições futuras em aberto são usados como margem para abrir ou ampliar novas posições. Em vez de encerrar uma posição lucrativa para realizar os ganhos, os traders aproveitam os lucros não realizados para aumentar sua exposição, expandindo o tamanho da posição sem adicionar novo capital.





Essa abordagem é comum em ambientes de alta alavancagem e funciona melhor em mercados fortes e direcionais. Ao reinvestir continuamente os lucros não realizados na mesma direção da negociação, o trader busca acelerar o crescimento da posição. Quando executada corretamente em uma tendência sustentada, essa estratégia cria um efeito de "bola de neve", no qual tanto o tamanho da posição quanto os retornos potenciais aumentam rapidamente. Cada reforço bem-sucedido amplia a exposição total e o potencial de ganhos.









O fluxo típico é o seguinte: primeiro, o trader abre uma posição em Futuros com o capital inicial. Assim que a posição passa a ser lucrativa, em vez de realizar os ganhos, tanto o principal quanto os lucros não realizados são usados como margem para aumentar a exposição. Quando executada em sequência, essa abordagem de composição pode acelerar o crescimento da conta em ritmo exponencial.





Para exemplificar, vamos supor que um trader comece com 10.000 USDT. Quando o preço do BTC atinge 40.000 USDT, ele abre uma posição comprada com alavancagem de 10x, criando uma posição inicial de 100.000 USDT (≈ 2,5 BTC). A partir daí, ele adota a estratégia de Margem de PNL e realiza dois rollovers:





Primeiro rollover: Quando o BTC sobe para 44.000 USDT (+10%), o lucro não realizado de 10.000 USDT é adicionado como nova margem, expandindo a posição para 200.000 USDT (≈ 4,5 BTC).

Segundo rollover: O BTC então sobe para 47.960 USDT (+9%), gerando um lucro não realizado de 18.000 USDT. Esse lucro é novamente usado como margem, aumentando a posição para 380.000 USDT (≈ 7,9 BTC).

O processo passo a passo é ilustrado na tabela abaixo:





Rollover com Margem de PNL

Passo BTC Price (USDT) Variação de preço

Tamanho da posição (USDT) Lucro não realizado

Capital Próprio da Conta (USDT) Ação Tamanho da posição resultante (USDT) Posição inicial 40,000 - 100,000 - 10,000 - 100,000 1º rollover 44,000 +10% 100,000 10,000

20,000 Usar o lucro não realizado (10.000 USDT) como margem para aumentar a posição com alavancagem de 10x. 200,000 2º rollover 47,960 +9% 200,000 18,000 38,000

Usar o lucro não realizado (18.000 USDT) como margem para aumentar a posição com alavancagem de 10x. 380,000

Última etapa 52,000 +8.4% 380,000 31,920 69,920 - 380,000





Comparação de resultados

Cenário

Preço de entrada (USDT) Preço final do BTC (USDT) Tamanho da posição final

Lucro não realizado (USDT)

Margem inicial (USDT)

Capital próprio da conta final (USDT)

Sem Margem de PNL 40,000 52,000

100,000 USDT (2.5 BTC)

(52,000 - 40,000) × 2.5 = 30,000

10,000

40,000

Com Margem de PNL

40,000 52,000 380,000 USDT (7.9 BTC) 31,920 (Última etapa) 10,000 69,920



Taxas de negociação, custos de financiamento, e potenciais slippages estão excluídos deste exemplo para maior claridade.





Este exemplo demonstra como a estratégia de Margem de PNL pode amplificar significativamente os retornos quando a tendência do mercado é favorável. As principais características dessa abordagem são:

1) Tamanho de posição agressivo: Cada rollover normalmente compromete todo ou quase todo o patrimônio da conta.

2) Dependência de julgamento preciso da tendência: Um único erro de avaliação pode eliminar todos os lucros acumulados.

3) Movida por alavancagem: A estratégia é normalmente aplicada em Futuros alavancados, o que amplia tanto os ganhos potenciais quanto os riscos.









1) Apenas posições recém-abertas em Margem Cruzada podem utilizar a função Margem de PNL. Posições em Margem Isolada não são elegíveis.

2) Ao usar a Margem de PNL, apenas os lucros não realizados de posições em margem cruzada são contabilizados como fundos disponíveis. Lucros não realizados de posições em margem isolada não podem ser utilizados.

3) A Margem de PNL se aplica apenas no modo de Margem de Ativo Único. No modo de Margem Multi-Ativo, os fundos disponíveis são calculados com base em uma lógica diferente.













Abra a página de negociação de Futuros da MEXC e selecione o Modo Margem Cruzada. Conforme o lucro não realizado de suas posições em margem cruzada aumenta, seus fundos disponíveis também aumentarão.





Fundos Disponíveis (Margem Cruzada) = Saldo da Carteira – Margem da Posição – Margem da Ordem + PNL Não Realizado Total de Todas as Posições em Margem Cruzada.













1) Abra o aplicativo da MEXC e toque em Futuros.

2) Selecione o modo de Margem Cruzada.

3) Após abrir uma posição, conforme o lucro não realizado de suas posições em margem cruzada aumenta, seus fundos disponíveis também aumentarão.









Nota: No Modo de Margem Avançada, os usuários podem selecionar diferentes modos de margem para posições long e short. Se a posição long estiver em margem isolada e a posição short em margem cruzada, ou a posição long em margem cruzada e a short em margem isolada, os fundos disponíveis ainda serão exibidos como fundos disponíveis de margem cruzada.













O ponto-chave da negociação com Margem de PNL está em avaliar com precisão a sustentabilidade de uma tendência de mercado. É necessário que os traders aumentem posições de forma decisiva quando a tendência estiver clara e o momento forte, maximizando a captura de lucros por meio de composição contínua. No entanto, essa estratégia é inerentemente de dois gumes: enquanto pode gerar retornos extraordinários durante uma tendência sustentada, uma reversão súbita pode eliminar rapidamente tanto os ganhos não realizados acumulados quanto o capital inicial. A imprevisibilidade do mercado, decisões emocionais e o uso de alta alavancagem amplificam esses riscos.





Por isso, a Margem de PNL é considerada uma estratégia de alto risco e alta recompensa, que exige julgamento preciso do mercado, disciplina rigorosa e forte resiliência psicológica. Recomenda-se que os traders estabeleçam níveis claros de take-profit e stop-loss, apliquem gestão de risco robusta e protejam parte dos lucros a tempo. Qualquer pessoa que experimenta a Margem de PNL deve fazê-lo apenas com pequenas quantias de capital que esteja totalmente preparada para perder.







