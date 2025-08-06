O Que é Margem? Quem está movendo minha Margem? Entendendo a Margem na negociação de Futuros da MEXC

A margem é a base da negociação de Futuros - ela determina o tamanho da sua posição, sua exposição ao risco e quando as posições são liquidadas. Entender como a margem funciona e por que ela muda é essencial para operar com sucesso.





A margem é o colateral necessário para abrir e manter uma posição em futuros. Em vez de pagar o valor total do contrato, os usuários depositam uma porcentagem com base na alavancagem, permitindo negociações alavancadas (onde lucros e perdas são ampliados).





A MEXC oferece dois modos de margem: Margem Isolada e Margem Cruzada









No modo de Margem Isolada, cada posição funciona como uma unidade de negociação completamente independente, com seu próprio saldo de margem dedicado. Isso garante que os lucros e prejuízos de uma posição fiquem contidos dentro da respectiva margem, sem afetar as demais. Quando uma posição sofre liquidação, as perdas ficam estritamente limitadas à margem alocada para essa posição, enquanto outras posições e fundos da conta permanecem totalmente protegidos.





Essa abordagem compartimentalizada oferece melhor controle de risco, sendo ideal para iniciantes ou traders que operam múltiplas estratégias. Por exemplo, se você mantiver posições em BTCUSDT e ETHUSDT, e sua posição em BTC for liquidada, sua posição em ETH continuará operando normalmente, com sua margem completamente intacta. Isso permite aos traders gerenciar o risco com maior precisão para cada ativo individual.









No modo de Margem Cruzada, todos os fundos disponíveis na sua conta de Futuros são compartilhados como margem entre todas as posições. Embora essa abordagem permita maior alavancagem, também significa que perdas significativas em uma posição podem impactar todo o saldo da conta e afetar outras posições. A MEXC permite que os usuários alterem de Margem Isolada para Margem Cruzada em posições já abertas, mas não é possível fazer o caminho inverso.





A Margem Cruzada é adequada para traders mais experientes, com maior apetite por risco, que desejam maximizar o uso dos fundos disponíveis. Se você estiver confiante na sua análise de mercado, a Margem Cruzada pode ampliar sua alavancagem e aumentar os lucros durante movimentos favoráveis — mas também eleva consideravelmente o risco.









Durante a negociação de Futuros, diversos fatores podem levar à diminuição da margem da posição. Abaixo estão os sete motivos mais comuns:









Ao abrir uma nova posição em contratos futuros, é necessário alocar uma quantia específica de margem como colateral da negociação. Essa margem é deduzida do seu saldo disponível e bloqueada para garantir que haja fundos suficientes para cobrir possíveis perdas. Após o encerramento da posição ou ativação do Stop Loss, a margem bloqueada é liberada automaticamente de volta para o saldo disponível.





Exemplo

Você abre uma posição em BTCUSDT no valor de $10.000 exigindo 10% de margem. Os $1.000 são deduzidos do saldo disponível e bloqueados como colateral durante a operação. Ao encerrar a posição ou acionar o Stop Loss, os $1.000 são liberados automaticamente para o saldo disponível.













A negociação de Futuros é altamente sensível à volatilidade do mercado. Se o movimento de preços for contrário à sua posição, você sofrerá perdas que reduzem automaticamente sua margem disponível.





Exemplo

Se você abrir uma posição comprada (long) em BTCUSDT e o preço do BTC cair continuamente, sua posição perderá valor e o saldo da margem será reduzido proporcionalmente. Devido à natureza imprevisível do mercado, é essencial monitorar as dinâmicas de preço e aplicar estratégias adequadas de Stop Loss e Take Profit para gerenciar a exposição ao risco. Consulte " Como configurar Take-Profit e Stop-Loss na negociação de Futuros " para mais detalhes.









As taxas de negociação da MEXC, entre as mais baixas do mercado, são deduzidas automaticamente da sua margem disponível sempre que uma operação é executada.









As taxas de financiamento são deduzidas do saldo de margem disponível. Quando o usuário não possui margem suficiente, a taxa é retirada diretamente da margem da posição, aproximando o preço de liquidação do preço atual de mercado e aumentando consideravelmente o risco de liquidação.





Exemplo





O Trader A mantém uma posição em BTCUSDT , mas não possui margem disponível suficiente para cobrir a taxa de financiamento atual. O sistema deduz a taxa diretamente da margem da posição, reduzindo a margem de segurança e elevando o preço de liquidação, o que aumenta significativamente o risco de liquidação.









liquidação ocorre quando movimentos extremos de mercado reduzem a margem abaixo do limite mínimo de manutenção necessário para manter a posição aberta. Quando isso acontece, as perdas são aplicadas diretamente sobre a margem da posição.





Exemplo





Se um trader possui $1.000 de margem na posição e o mercado despenca, reduzindo essa margem para $500 - abaixo da margem de manutenção exigida pela exchange - o sistema força o fechamento da posição, resultando em perda parcial ou total da margem.









Ao transferir fundos da conta de Futuros para outras contas (como Spot), o saldo de margem disponível diminui, o que pode impactar a capacidade de manter posições abertas.





Exemplo





Um trader transfere $500 da conta de Futuros para a conta Spot. O saldo disponível de margem de Futuros diminui em $500, o que pode afetar a capacidade de manter as posições abertas.









Quando bônus de Futuros estão sendo usados como margem e expiram, isso reduz a margem total disponível.





Exemplo





Um trader recebe um bônus de $50 em Futuros que serve como margem adicional . Quando o bônus expira, os $50 são automaticamente removidos do saldo de margem, diminuindo a margem da posição.













Vários fatores contribuem para a redução da margem: volatilidade do mercado, alavancagem excessiva, ausência de Stop Loss e má gestão de risco. Veja algumas dicas para minimizar o risco:





Use ordens de Stop Loss: Sempre defina um Stop Loss para sair antecipadamente em caso de movimentos desfavoráveis do mercado.

Controle a alavancagem: Escolha um nível de alavancagem compatível com sua tolerância ao risco. Quanto maior a alavancagem, maior o risco.

Monitore e reforce sua margem: Acompanhe a taxa de margem de manutenção e adicione margem antes de atingir os níveis de alerta.

Escolha o modo Isolado: O modo de Margem Isolada limita as perdas a uma única posição e protege os demais ativos da conta.









