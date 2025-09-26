O que é uma Chamada de Margem? Um guia rápido para um mecanismo essencial de gestão de riscos em operações de Futuros

Entender o mecanismo de chamadas de margem é uma lição obrigatória para todo trader de Futuros, do iniciante ao experiente. Uma chamada de margem não é apenas uma exigência passiva definida pela plataforma, mas também um sinal crítico de alerta de risco. Ela alerta os traders de que devem tomar medidas imediatas para proteger tanto seus ativos quanto suas posições.









Uma chamada de margem refere-se a uma situação na negociação de Futuros em que movimentos desfavoráveis do mercado fazem com que a margem da posição caia abaixo do nível exigido. Nesse caso, o trader deve injetar fundos adicionais para manter a posição e evitar a liquidação





O objetivo de uma chamada de margem é garantir que o trader tenha fundos suficientes para cobrir perdas potenciais e evitar que as posições sejam liquidadas. Em termos simples, uma chamada de margem é a última linha de defesa para proteger uma posição.





Futuros com margem em USDT (Linear): Cada valor de chamada de margem automática = Preço médio de entrada × Tamanho × Quantidade da posição × Taxa de margem de manutenção

Futuros com margem em moeda (Inversa): Cada valor de chamada de margem automática = Tamanho × Quantidade da posição × Taxa de margem de manutenção ÷ Preço médio de entrada









Um trader abre uma posição comprada de 5.000 contratos (1 contrato = 0,0001 BTC) no contrato de Futuros Perpétuos BTCUSDT a um preço de entrada de 18.000 USDT, usando alavancagem de 10x. A taxa de margem de manutenção atual para essa posição é de 0,4%. O preço estimado de liquidação da posição é 16.270,96 USDT. O trader tem 50 USDT de margem disponível restante.





Quando o preço justo cai para 16.270,96 USDT, que é o preço de liquidação, o mecanismo automático de chamada de margem é acionado para evitar a liquidação da posição.





De acordo com a fórmula, o valor da chamada de margem é:





Chamada de Margem automática = Preço médio de entrada × Tamanho × Quantidade da posição × Taxa de margem de manutenção = 18.000 × 0,0001 × 5.000 × 0,4% = 36 USDT





Após a aplicação dessa margem adicional, o novo preço de liquidação é recalculado:





Margem de manutenção = Quantidade da posição × Tamanho × Preço médio de entrada × Taxa de margem de manutenção = 5.000 × 0,0001 × 18.000 × 0,4% = 36 USDT





Margem inicial = Preço médio de entrada × Tamanho do contrato × Quantidade ÷ Alavancagem = 18.000 × 0,0001 × 5.000 ÷ 10 = 900 USDT





Preço de liquidação = (Margem de manutenção – Margem inicial + Preço médio de entrada × Quantidade da posição × Tamanho) ÷ (Quantidade da posição × Tamanho) = (36 – 900 + 18.000 × 5.000 × 0,0001) ÷ (5.000 × 0,0001) = 16.200 USDT





Esse ajuste ajuda o trader a evitar a liquidação imediata. É importante observar que taxas e outros fatores não estão incluídos neste cálculo, portanto os valores reais podem variar.





Se o preço do BTCUSDT T continuar a cair e atingir o novo preço de liquidação de 16.200 USDT, a chamada de margem automática será acionada novamente. No entanto, nesse caso, apenas os 14 USDT restantes de margem disponível poderão ser adicionados, e um novo preço estimado de liquidação será recalculado.





Você receberá uma notificação de chamada de margem quando o saldo da sua conta cair abaixo do nível exigido de margem de manutenção. As razões mais comuns para o acionamento de uma notificação de chamada de margem incluem:





3.1 Volatilidade do mercado: Como os mercados são inerentemente imprevisíveis, as flutuações de preço podem reduzir o patrimônio da sua conta, fazendo-o cair abaixo da margem de manutenção exigida. Nesses casos, uma notificação de chamada de margem será emitida.





3.2 Decisões de negociações desfavoráveis: Quando as decisões de negociação se desviam das condições reais do mercado, a conta de margem pode entrar em um estado em que fundos adicionais são necessários. Esse risco é especialmente acentuado para traders menos experientes, que podem não ter uma estratégia estruturada e, na busca por ganhos rápidos, tornam-se mais suscetíveis a decisões emocionais. Esses fatores aumentam significativamente a probabilidade de acionar uma notificação de chamada de margem.





3.3 Alavancagem excessiva: Definir uma alavancagem muito alta deixa pouca margem para flutuações de preço. Mesmo pequenos movimentos de mercado podem causar grandes perdas na sua conta, elevando o risco de chamada de margem.





3.4 Falta de gestão de risco: Não implementar medidas de gestão de risco, como não definir ordens de stop-loss, pode aumentar a probabilidade de receber uma chamada de margem.





O objetivo de uma notificação de chamada de margem é alertar você sobre a condição dos ativos da sua conta, para que possa adicionar margem adicional rapidamente, atender aos requisitos e manter sua posição ativa.









4.1 Monitore o saldo da conta: Verifique regularmente o saldo e os níveis de margem da sua conta de negociação. Acompanhe de perto a volatilidade do mercado e o valor de suas posições, para que possa agir imediatamente quando necessário.





4.2 Configure alertas e notificações: Ative os recursos de alerta e notificação na plataforma de negociação para receber lembretes oportunos quando o saldo da sua conta se aproximar ou cair abaixo do nível de margem de manutenção. Na MEXC, você pode configurar esses alertas na seção Preferências. Uma vez ativados, as notificações serão enviadas por e-mail, SMS, mensagens no app ou notificações push.









4.3 Adicione fundos adicionais: Se você receber uma notificação de chamada de margem, deve depositar rapidamente fundos adicionais na sua conta de negociação de Futuros.





4.4 Ajuste posições ou alavancagem: Se não puder adicionar fundos imediatamente, considere ajustar suas posições ou reduzir a alavancagem. Diminuir o tamanho da posição ou a alavancagem reduz a exigência de margem, o que pode ajudá-lo a evitar uma chamada de margem. Isso pode envolver o fechamento parcial de posições ou a revisão do seu plano de negociação.





4.5 Estratégias de gestão de risco: É essencial estabelecer e seguir estratégias eficazes de gestão de risco. Isso inclui definir ordens de stop-loss, alocar fundos de forma prudente e evitar excesso de operações. Essas práticas ajudam a minimizar perdas potenciais e reduzem a probabilidade de acionar uma chamada de margem.





Muitos traders veem a chamada de margem como um evento negativo, mas ela também pode desempenhar funções positivas importantes:





Estender a duração da posição: Fornece uma margem extra durante condições de mercado adversas, ajudando a evitar uma liquidação precoce.

Evitar saída forçada: Dá aos traders a chance de aguardar uma possível recuperação do mercado, preservando a possibilidade de lucro.

Melhorar a eficiência do capital: Permite uma gestão mais flexível das posições e uma alocação de margem mais eficiente.

Fortalecer a consciência de risco: Oferece um lembrete claro sobre o risco de capital, incentivando os traders a desenvolver hábitos sólidos de gestão de risco.





Em outras palavras, a chamada de margem pode ser vista como o mercado oferecendo a você uma última oportunidade de proteger suas posições.









6.1 Mantenha fundos suficientes: Antes de entrar em operações, certifique-se de ter recursos adequados para atender aos requisitos de margem. Evite comprometer a maior parte do seu capital em margem e mantenha uma reserva para lidar com a volatilidade do mercado.





6.2 Defina uma alavancagem adequada: Ajuste os níveis de alavancagem de forma prudente e evite o uso excessivo. Uma alavancagem alta aumenta o risco da posição e facilita o acionamento de chamadas de margem.





6.3 Implemente gestão de risco rigorosa: Desenvolva e siga uma estratégia disciplinada de gestão de risco. Use ordens de stop-loss para limitar perdas potenciais e aloque fundos de acordo com sua tolerância ao risco.





6.4 Evite o excesso de pperações: Não opere em excesso nem tome decisões impulsivas. O overtrading aumenta a probabilidade de chamadas de margem. Mantenha-se calmo, racional e siga seu plano de negociação.





6.5 Monitore e ajuste posições rapidamente: Acompanhe regularmente as condições do mercado e suas posições abertas. Se a volatilidade do mercado levar a perdas, reduza o tamanho da posição ou considere estratégias de hedge adequadas para gerenciar o risco.









As chamadas de margem são um componente essencial do sistema de gestão de risco de trading de Futuros da MEXC. Elas não são uma penalidade, mas sim uma última oportunidade para que os traders gerenciem ativamente o risco e evitem o pior desfecho: a liquidação. Todo trader de Futuros deve adotar como prática de rotina o monitoramento da sua taxa de margem e compreender claramente sua relação com a taxa de margem de manutenção. Em vez de esperar que uma chamada de margem ocorra no limite da liquidação, é muito mais eficaz definir níveis adequados de alavancagem e estratégias de stop-loss no início de cada operação. No fim das contas, o sucesso na negociação não está apenas em aproveitar as oportunidades de lucro, mas também em gerenciar e limitar efetivamente as potenciais perdas.





