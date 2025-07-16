Em 10 de janeiro de 2024, a SEC aprovou o primeiro lote de 11 ETFs Spot de Bitcoin a serem listados nos Estados Unidos, incluindo empresas como Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21ShEm 10 de janeiro de 2024, a SEC aprovou o primeiro lote de 11 ETFs Spot de Bitcoin a serem listados nos Estados Unidos, incluindo empresas como Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Sh
O que são ETFs Spot de Ethereum?

O que são ETFs Spot de Ethereum?

Em 10 de janeiro de 2024, a SEC aprovou o primeiro lote de 11 ETFs Spot de Bitcoin a serem listados nos Estados Unidos, incluindo empresas como Grayscale, Bitwise, Hashdex, iShares, Valkyrie, Ark 21Shares, Invesco Galaxy, VanEck, WisdomTree, Fidelity e Franklin.

A aprovação dos ETFs Spot de Bitcoin trouxe esperança para a aprovação tranquila dos ETFs Spot de Ethereum para mais pessoas. Acredita-se amplamente no mercado que o Ethereum, como a segunda maior criptomoeda, é a criptomoeda mais provável de seguir o Bitcoin a receber de ETFs Spot.

1. O que são ETFs Spot de Ethereum?


ETFs significa Fundos Negociados em Bolsa (Exchange Traded Funds), que são de fundo de investimento semelhantes a ações e podem ser negociados em uma bolsa de valores.

Os ETFs convertem ativos específicos em valores mobiliários por meio de colateralização física, permitindo que os investidores tenham exposição indireta aos respectivos alvos de investimento comprando as cotas do fundo emitidas pela instituição.

Um ETF de Ethereum refere-se a um fundo negociado em bolsa que possui Ether como ativo subjacente. Quando os usuários compram ETFs de Ethereum spot, eles estão essencialmente comprando Ether, mas, na realidade, não possuem Ether diretamente.

2. Vantagens dos ETFs Spot de Ethereum


2.1 Menor investimento inicial: Não é necessário aprender e dominar habilidades criptográficas, como o uso de carteiras. A familiaridade com os métodos tradicionais de negociação de produtos financeiros reduz a barreira de entrada para os investidores.

2.2 Conformidade regulatória: Os ETFs de Ethereum spot são negociados em bolsas de valores tradicionais e estão sujeitos à regulamentação de instituições competentes. Mercados regulados proporcionam mais segurança e confiança aos investidores.

2.3 Custos reduzidos: A compra de ETFs Spot de Ethereum geralmente envolve custos mais baixos em comparação com a compra direta de ETH, o que é atrativo para investidores que priorizam a redução de custos.

2.4 Menor risco de roubo de carteira: Os usuários de ETFs de Ethereum spot não possuem Ether diretamente. Embora obtenham lucros com as flutuações de preço do Ether, eles estão protegidos contra o risco de perda ou roubo de carteiras digitais.

3. Diferenças entre ETFs Spot e Futuros de Ethereum


A maior diferença entre ETFs de Ethereum Spot e Futuros está nos seus ativos subjacentes.

Os ETFs spot de Ethereum são fundos negociados em bolsa que possuem Ether diretamente como ativo subjacente. O desempenho de um ETF spot de Ethereum está vinculado ao valor do Ether que ele detém. Quando os investidores compram ETFs de Ethereum spot, eles estão essencialmente comprando Ether, mas sem possuí-lo diretamente.
Por outro lado, os ETFs de Futuros Ethereum são fundos negociados em bolsa que não possuem Ether diretamente. Em vez disso, eles investem em contratos futuros de Ether, que são acordos para liquidação futura, cujo valor é influenciado pelas flutuações do mercado de Futuros.

4. Aplicações de ETFs Spot de Ethereum


Seis instituições, incluindo Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy e Hashdex, apresentaram pedidos para ETFs Spot de Ethereum.

Em 5 de março de 2024, a SEC adiou sua decisão sobre a solicitação do ETF Spot de Ethereum da BlackRock. De acordo com o cronograma mais recente, a SEC responderá a essas solicitações de ETFs Spot de Ethereum até o final de maio.

5. Impacto no mercado


Muitos acreditam que 2024 pode ser um ano crucial para o Ethereum. No aspecto interno, a atualização Dencun removeu obstáculos para a escalabilidade do Ethereum e o crescimento do seu ecossistema. No aspecto externo, se os ETFs Spot de Ethereum forem aprovados, poderão atrair mais capital dos mercados tradicionais, ampliando ainda mais a influência do Ethereum e proporcionando maior segurança regulatória.

Embora a aprovação dos ETFs Spot de Bitcoin tenha servido como um marco, o mercado, de forma geral, mantém uma perspectiva otimista sobre a aprovação dos ETFs Spot de Ethereum. No entanto, até que o resultado final seja conhecido, a incerteza permanece. Antes da decisão sobre os ETFs Spot de Ethereum, oportunidades e riscos coexistem, e os participantes devem permanecer atentos e gerenciar bem suas posições. Afinal, independentemente do FOMO (medo de perder uma oportunidade) externo, os lucros e perdas dependem, no fim das contas, da tolerância individual ao risco.

