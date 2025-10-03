Como usar os diferentes tipos de ordens da MEXC em Futuros: Crie posições de forma rápida e com baixo custo

No dinâmico mercado de futuros de criptomoedas, abrir uma posição é o primeiro passo — e muitas vezes o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso. Muitos traders, especialmente iniciantes, contam apenas com ordens básicas a mercado e ordens limite. Isso pode resultar em oportunidades perdidas ou em custos de negociação mais altos devido ao slippage.





Na verdade, plataformas como a MEXC oferecem vários tipos de ordens, cada uma projetada para cenários de negociação específicos. Dominar essas ferramentas permite que os traders executem suas estratégias com mais precisão e controle.





Este artigo traz uma visão completa dos diferentes tipos de ordem disponíveis no mercado de futuros da MEXC e explica como usá-los em conjunto para montar posições de forma rápida, eficiente e com menor custo.





A MEXC oferece cinco tipos de ordens para negociação de futuros: Ordem limite, Ordem a mercado, Ordem programada, Ordem stop móvel e Post Only. Cada uma tem características distintas, e os traders podem escolher de acordo com suas necessidades e objetivos de negociação.





Uma Ordem limite é uma instrução para comprar ou vender quando o mercado atingir um preço específico. Ela permite que o trader defina o preço desejado, e a negociação será executada nesse preço ou em um melhor.





Quando uma Ordem limite é enviada, se já existirem ordens no livro de ofertas no mesmo preço ou em um preço melhor, ela será executada imediatamente pelo melhor preço disponível. Caso contrário, a ordem permanece no livro até que possa ser correspondida, o que também contribui para a profundidade de mercado.









Vantagens: Controle preciso de custos

Sem slippage: O preço de execução nunca será pior que o limite definido, ajudando a controlar com precisão o custo de entrada.

Papel de Maker: Se a ordem não for correspondida imediatamente, mas permanecer no livro, o trader geralmente paga taxas mais baixas de maker.

Desvantagens:

A execução não é garantida, pois depende das condições do mercado.

A ordem pode ficar pendente por algum tempo até ser preenchida.









As Ordens limite são usadas quando o trader deseja comprar ou vender a um preço específico. Veja dois exemplos comuns:





Exemplo 1: O trader A está negociando Futuros Perpétuos de BTC. O preço atual é 40.000 USDT. Se A quiser comprar a 39.000 USDT, pode registrar uma Ordem limite. Quando o preço de mercado cair para 39.000 USDT ou menos, a ordem será acionada e executada.





Exemplo 2: O preço atual do BTC Perpétuo é 40.000 USDT. Se A quiser vender a 41.000 USDT, pode registrar uma Ordem limite. Quando o preço de mercado subir para 41.000 USDT ou mais, a ordem será acionada e executada.









Ao abrir uma Ordem limite, é possível escolher entre três opções de validade: GTC (Até cancelar), IOC (Imediata ou cancela) e FOK (Tudo ou nada).

GTC (Até cancelar): A ordem permanece ativa até ser totalmente executada ou cancelada manualmente.

IOC (Imediata ou cancela): A ordem tenta executar imediatamente. Qualquer parte que não for preenchida ao preço definido é cancelada.

FOK (Tudo ou nada): A ordem deve ser totalmente preenchida imediatamente ao preço especificado; caso contrário, é cancelada por completo.









Web: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Limite, insira o Preço e a Quantidade e clique em Abrir Long ou Abrir Short.









App: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Limite, insira o Preço e a Quantidade e toque em Abrir Long ou Abrir Short.













Uma Ordem a mercado é uma instrução que é executada imediatamente pelo melhor preço disponível no mercado.









Vantagens: Não exige que o usuário defina um preço, permitindo que a ordem seja executada rapidamente.

Desvantagens: Embora garantam execução imediata, não garantem o preço de execução. Os preços podem variar rapidamente, gerando slippage em relação ao preço esperado. Para reduzir esse risco, a MEXC oferece o recurso de Proteção de Preço, que ajuda a evitar ativações anormais de stop-loss ou take-profit em momentos de alta volatilidade.









As Ordens a mercado são geralmente usadas quando o trader deseja comprar ou vender rapidamente ao preço atual. Dois exemplos comuns:





Exemplo 1: O preço do BTC Perpétuo rompe rapidamente acima de 40.000 USDT. O trader A quer comprar imediatamente e aceita o preço de mercado para entrar na posição. Nesse caso, pode usar uma Ordem a mercado de compra.

Exemplo 2: O preço do BTC Perpétuo cai rapidamente abaixo de 39.000 USDT. O trader A quer vender imediatamente e aceita o preço de mercado para sair da posição. Nesse caso, pode usar uma Ordem a mercado de venda.









Web: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Mercado, insira a Quantidade e clique em Abrir Long ou Abrir Short.









App: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Mercado, insira o Valor e toque em Abrir Long ou Abrir Short.









Uma ordem programada permite que o usuário pré-defina um preço de disparo, um preço de ordem e a quantidade. Quando o preço de mercado atinge o preço de disparo, o sistema automaticamente envia uma ordem no preço especificado. Antes do disparo da ordem, nenhuma posição ou margem fica bloqueada.









Vantagens : As ordens condicionais reduzem a necessidade de monitoramento constante, permitindo que o usuário planeje pontos de entrada e saída com antecedência. Elas ajudam a garantir lucros ou limitar perdas durante a negociação.

Desvantagens: Uma ordem programada pode não ser acionada com sucesso em alguns casos, devido a limites de posição, margem insuficiente ou condições de mercado.









Ordens condicionais são usadas, em geral, para definir previamente preços de entrada ou saída.





Cenário 1: Stop Loss. O trader A mantém uma posição comprada em BTC Perpétuo com preço de entrada em 40.000 USDT. A acredita que 39.000 USDT é um nível-chave de suporte e, caso o preço caia abaixo dele, novas quedas são prováveis. Nesse caso, A pode definir o Preço de Disparo em 39.000 USDT e o Preço de Ordem no mercado em 39.000 USDT ou inferior. Se o preço cair até 39.000 USDT, a ordem programada é acionada e o sistema envia a ordem para encerrar a posição comprada.





Cenário 2: Entrada por rompimento. O trader A vê o BTC Perpétuo sendo negociado a 39.000 USDT e acredita que, se o preço ultrapassar 40.000 USDT, poderá iniciar uma forte tendência de alta. O trader A pode definir o Preço de Disparo em 40.000 USDT e o Preço de Ordem no mercado em 40.000 USDT ou superior. Se o preço subir até 40.000 USDT, a ordem programada é acionada e uma ordem é enviada para abrir a posição comprada.









Ao usar uma ordem programada, é preciso ter em mente que existem três tipos de preço de disparo: Último Preço, Preço Justo e Preço Índice.





Último Preço : É o preço mais recente de negociação no livro de ordens dos Futuros da MEXC.

Preço Justo : É um mecanismo de proteção criado para evitar perdas causadas por oscilações anormais em uma única plataforma. Ele é calculado com base em dados de preço ponderados das principais corretoras, refletindo de forma mais justa o preço de mercado.

Preço Índice: Calculado pela MEXC com base nos preços à vista de várias corretoras líderes, com diferentes ponderações aplicadas.









Web: Vá até a página de negociação de Futuros, selecione Ordem programada, insira o Preço de Disparo, o Preço e a Quantidade, depois clique em Abrir Long ou Abrir Short.









App: Vá até a página de negociação de Futuros, selecione Programada, insira o Preço de Disparo, o Preço e o Valor, depois toque em Abrir Long ou Abrir Short.

















Uma ordem de stop móvel é uma estratégia condicional que envia a ordem para o mercado após ocorrer um recuo. Quando o preço de mercado do contrato atinge tanto o preço de ativação definido pelo usuário quanto a variação (percentual ou em valor), a ordem é acionada.





Cálculo do preço de disparo:





Para ordens de venda:

Preço de Disparo = Maior Preço Alcançado – Variação de Retração (Distância de Preço)

Preço de Disparo = Maior Preço Alcançado × (1 – Percentual de Retração)

Para ordens de compra:

Preço de Disparo = Menor Preço Alcançado + Variação de Retração (Distância de Preço)

Preço de Disparo = Menor Preço Alcançado × (1 + Percentual de Retração)





Além disso, o usuário pode definir um preço de ativação, que serve como condição para habilitar a ordem de stop móvel. O sistema só começa a acompanhar e calcular o preço de disparo depois que o mercado atinge ou supera o preço de ativação, conforme o tipo de preço selecionado. Se nenhum preço de ativação for definido, a ordem é ativada imediatamente após ser registrada. O preço de ativação pode ser baseado em três tipos de preço: Último Preço, Preço Justo ou Preço Índice.









Vantagens : Permite maior controle sobre os lucros e possibilita que os traders repliquem estratégias de negociação de forma mais sistemática.

Desvantagens: O mercado de criptomoedas é altamente volátil, o que torna difícil definir um percentual de retração adequado.









Ordens de stop móvel são usadas, em geral, para comprar em recuperações após quedas de preço ou vender em correções após altas.





Cenário 1: Compra em recuperação. Suponha que o preço do BTC Perpétuo caia para 39.000 USDT. O trader A acredita que o preço continuará caindo, mas espera uma recuperação em torno de 37.000 USDT. A deseja comprar assim que ocorrer uma recuperação de 1%. Para isso, define um preço de ativação em 37.000 USDT, uma variação de retração de 1% e registra uma ordem de compra com stop móvel.





Cenário 2: Venda em correção. Suponha que o preço do BTC Perpétuo suba para 40.000 USDT. O trader A acredita que o preço continuará subindo, mas poderá corrigir após atingir 42.000 USDT. A deseja vender assim que ocorrer uma queda de 1%. Para isso, define um preço de ativação em 42.000 USDT, uma variação de retração de 1% e registra uma ordem de venda com stop móvel.









Web: Acesse a página de negociação de Futuros, selecione Stop móvel, insira a Variação de Retração e a Quantidade, depois clique em Comprar Long ou Vender Short.









App: Acesse a página de negociação de Futuros, selecione Stop móvel, insira a Proporção e o Valor, depois toque em Abrir Long ou Abrir Short.









O Post Only garante que sua ordem nunca será executada imediatamente. Ele assegura que você será sempre o Maker. Se a ordem corresponder a uma já existente de forma imediata, ela será automaticamente cancelada.





Um Maker é o trader que coloca ordens limitadas em preços e quantidades específicas, aguardando que outros usuários as preencham, adicionando assim liquidez ao mercado. Já o Taker é quem executa diretamente contra ordens limitadas ou a mercado já existentes, consumindo liquidez.









Vantagens : Na negociação de Futuros da MEXC, ordens de Maker têm taxas muito mais baixas em comparação com ordens de Taker. Usar Post Only garante que você sempre pagará 0% de taxas.

Desvantagens: Como o Post Only coloca ordens pendentes em vez de consumir ordens já existentes, não há garantia de execução imediata.









O Post Only é geralmente usado por provedores de liquidez para obter vantagens nas taxas. Veja dois exemplos:





Exemplo 1 (Cenário otimista): Suponha que o trader A esteja otimista em relação ao BTC. O preço atual do BTC Perpétuo é 40.000 USDT. Se A registrar uma ordem de compra a 39.000 USDT (abaixo do preço de mercado), a ordem não será executada imediatamente. Ela será registrada com sucesso, tornando A um Maker. No entanto, se A registrar uma ordem de compra a 41.000 USDT (acima do preço de mercado), a ordem seria executada instantaneamente e, por isso, seria cancelada, garantindo que A continue sendo Maker.





Exemplo 2 (Cenário pessimista): Suponha que o trader A esteja pessimista em relação ao BTC. O preço atual do BTC Perpétuo é 40.000 USDT. Se A registrar uma ordem de venda a 41.000 USDT (acima do preço de mercado), a ordem não será executada imediatamente. Ela será registrada com sucesso, tornando A um Maker. No entanto, se A registrar uma ordem de venda a 39.000 USDT (abaixo do preço de mercado), a ordem seria executada instantaneamente e, por isso, seria cancelada, garantindo que A continue sendo Maker.









Web: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Post Only, insira o Preço e a Quantidade, depois clique em Abrir Long ou Abrir Short.









App: Vá para a página de negociação de Futuros, selecione Post Only, insira o Preço e o Valor, depois toque em Abrir Long ou Abrir Short.









Dominar os diferentes tipos de ordem na MEXC marca a transição de aceitar preços de forma passiva para gerenciar negociações de forma ativa. Isso exige que os traders não apenas participem do mercado, mas também atuem como estrategistas e executores de seus próprios planos. Ordens limite ajudam a controlar custos, Ordens a mercado garantem velocidade de execução, enquanto Ordens programadas e Ordens de Stop Loss/Take Profit trazem disciplina e estratégia para cada negociação. A partir de agora, experimente combinar esses tipos de ordens em suas operações. Você perceberá que abrir posições se torna um processo mais consciente, eficiente e econômico.









