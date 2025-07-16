Recompensas DEX+ da MEXC - Perguntas frequentes









Ao se cadastrar via "Conectar carteira", basta selecionar o endereço de e-mail que você usou na sua conta MEXC para concluir a vinculação da conta.









Verifique as condições abaixo:

1）Certifique-se que sua carteira esteja conectada à rede Solana.

2）Confirme que você realizou transações usando sua carteira no pump.fun ou em outros dApps baseados em Solana.

3）Verifique se seu volume de negociação total na Solana entre o dia 1º de outubro de 2024 e 31 janeiro de 2025 está acima de 10 SOL.









Nível do usuário é um sistema de classificação na plataforma DEX+ da MEXC baseado no número de novos usuários qualificados que você recomendou. Quanto mais alto o seu nível, mais usuários você terá recomendado com sucesso, e maior será o multiplicador de pontos que você receberá ao concluir tarefas. A estrutura detalhada dos níveis e as regras estão descritas na tabela abaixo:

Nível Usuários recomendados qualificados Multiplicador de pontos Madeira <10 1x Pedra ≥10 2x Ferro ≥30 2.5x Bronze ≥50 3x Prata ≥100 3.5x Ouro ≥200 4x Platina ≥500 4.5x Diamante ≥1000 5x

Desde o lançamento da plataforma em 18 de março de 2025, todas as recomendações que atenderem aos critérios de uma recomendação válida contarão para a progressão do seu nível de usuário.









Não, não há uma ordem obrigatória. Mesmo que você conclua as tarefas de pontos primeiro e recomende amigos depois, assim que o número de recomendações válidas atingir o critério para um nível de usuário mais alto, os pontos das tarefas recorrentes serão multiplicados retroativamente.





Exemplo: Se o seu nível atual for Madeira e você tiver acumulado 300 pontos em tarefas recorrentes, e depois recomendar 10 usuários qualificados, seu nível será atualizado para Pedra, e seus pontos de tarefas recorrentes serão recalculados como 300 × 2 = 600 pontos. O mesmo se aplica a níveis mais altos.









Sim. Os pontos devem ser resgatados manualmente pelos usuários. Não há limite de tempo para o resgate, e você pode fazê-lo a qualquer momento após concluir uma tarefa. Os pontos resgatados serão creditados na sua conta de Pontos da DEX+ pessoal.









Para a maioria dos tipos de tarefas, os pontos são distribuídos em tempo real. No entanto, pontos de tarefas de mídias sociais requerem verificação e emissão manual.









Apenas o volume da compra é contabilizado como volume de negociação válido para as tarefas de pontos. O volume da venda é excluído do cálculo.









Se o sistema de controle de risco da DEX+ da MEXC detectar violações ou comportamentos maliciosos, como manipulação artificial de volume, os pontos correspondentes serão revogados.









Isso pode ter ocorrido porque parte do seu volume de negociação entre 18 de março e 23 de maio acionou os mecanismos de controle de risco e, por isso, foi excluída do volume válido considerado para o cálculo da elegibilidade.



