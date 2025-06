LA

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Nome da criptoLA

ClassificaçãoNo.304

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)20.42%

Fornecimento circulante193,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.193%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.502285725294072,2025-06-04

Menor preço0.20794173832654628,2025-06-04

Blockchain públicaETH

