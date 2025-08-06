A DEX+ da MEXC constrói um sistema de ciclo fechado, da defesa à compensação





Em comparação com as exchanges centralizadas, as plataformas descentralizadas enfrentam incidentes de segurança com mais frequência, como ataques de hackers, vulnerabilidades em contratos inteligentes e golpes de phishing . Para sobreviver nesse “dark forest” on-chain, as plataformas de negociação precisam superar esses desafios. A DEX+ MEXC foi criada justamente para responder a essa necessidade.





Como um produto híbrido que combina recursos de CEX e DEX, a DEX+ MEXC permite que usuários negociem diretamente on-chain por meio do App oficial da MEXC ou do site. No primeiro semestre do ano, a plataforma integrou liquidez de várias DEXs em ecossistemas como Solana, BNB Chain, Base e Tron, oferecendo suporte a dezenas de milhares de tokens — com planos de expansão para mais redes no futuro. ais importante ainda, o MEXC DEX+ adota uma visão de segurança dupla, combinando proteção tecnológica com salvaguardas institucionais, para proporcionar aos usuários um ambiente de negociação on-chain seguro e confiável.





Este artigo apresenta os principais riscos de segurança no universo DEX e como a DEX+ MEXC os aborda com soluções tecnológicas e mecanismos institucionais — estabelecendo um ciclo de segurança completo para romper com o “dark forest”.













Exemplo de risco: Bugs em contratos inteligentes continuam sendo o vetor de ataque mais comum e prejudicial no mundo das DEXs. Em 2025, a Cetus DEX foi hackeada devido a uma falha em seu contrato inteligente, resultando em uma perda de cerca de US$ 223 milhões em fundos de usuários.





Solução da DEX+ MEXC: A DEX+ MEXC implementa protocolos rigorosos de segurança de contratos em parceria com a auditora terceirizada GoPlus, realizando verificações minuciosas em todos os pares de negociação listados. A plataforma também conduz múltiplas rodadas de auditoria e testes internos antes da ativação, além de monitoramento em tempo real e revisões em camadas para minimizar riscos no código.









Exemplo de risco: Liquidez insuficiente ou manipulada pode causar slippage extremo ou falhas nas transações, resultando em perda de capital. Em 2022, um trader explorou a liquidez reduzida da Mango Markets para manipular preços e tomar empréstimos massivos, gerando perdas superiores a US$ 100 milhões e forçando a paralisação do protocolo.





Solução da DEX+ MEXC: A DEX+ agrega liquidez de múltiplas fontes para garantir pools mais profundos e melhor execução. Cada negociação é roteada de forma ideal para obter o melhor preço com o menor slippage. A plataforma também monitora alterações anormais de liquidez, alertando os usuários na interface de negociação caso a liquidez de um token desapareça.









Exemplo de risco: Caso a interface de uma DEX seja comprometida (por exemplo, via sequestro de DNS ou injeção de código), usuários podem ser redirecionados a sites falsos e autorizar transações maliciosas sem perceber. A Curve Finance sofreu um ataque assim, com perdas superiores a US$ 570.000.





Solução da DEX+ MEXC: A DEX+ opera diretamente no App e site oficiais da MEXC, eliminando a necessidade de acessar links de terceiros. A MEXC conta com infraestrutura robusta, incluindo detecção de phishing, início de sessão com 2FA e certificados antifalsificação, protegendo contra ataques de DNS e golpes com sites falsos.









Exemplo de risco: O mercado cripto é vulnerável à manipulação de preços e tokens fraudulentos. Em memecoins, por exemplo, tokens do tipo honeypot atraem usuários com hype, mas bloqueiam a venda.





Solução da DEX+ MEXC: A DEX+ se associa à GoPlus para escanear contratos antes da listagem. Também utiliza algoritmos avançados de controle de risco com IA para detectar manipulações, como pump coordenado ou wash trading. Quando identificadas, a plataforma aciona alertas e pode restringir ou congelar contas envolvidas.









Exemplo de risco: Em ambientes descentralizados, a perda ou roubo de chaves privadas resulta em perda irreversível de ativos — seja por vazamentos na nuvem ou golpes com assinatura cega.





Solução da DEX+ MEXC: A DEX+ oferece gerenciamento custodial de chaves, com segurança de nível institucional, eliminando a necessidade de o usuário lidar com chaves privadas diretamente.













Erros ao digitar endereços ou hijackings da área de transferência são comuns em transferências on-chain. A DEX+ MEXC oferece transferência com um clique entre sua conta Spot e DEX+, sem inserir endereços externos — reduzindo riscos significativamente. Para grandes montantes, ativa checagens extras como autenticação por SMS.





Como funciona:

1) Selecione a rede: Solana, BNB Chain, Tron e Base (com mais redes a caminho)

2) Escolha o token: USDT, SOL, BNB, TRX, ETH e outros

3) Insira o montante desejadoX











A DEX+ MEXC integra sua conta de forma fluida ao ecossistema MEXC. Ao oferecer gerenciamento custodial de chaves, elimina a complexidade e o risco de lidar com chaves privadas por conta própria. Além disso, os usuários podem adotar medidas proativas para proteger ainda mais suas contas:





1) Use senhas fortes e atualizadas regularmente: Evite senhas simples ou reutilizadas; atualize-as a cada 3–6 meses.

2) Ative a autenticação em duas etapas (2FA): Habilite o 2FA para impedir acessos não autorizados.

3) Configure um código anti-phishing: Acesse Central de Segurança → Configurações Avançadas → Código Anti-Phishing para criar um código personalizado. Depois de ativado, todos os e-mails oficiais da MEXC incluirão esse código — qualquer e-mail sem ele é fraudulento.

4) Revise regularmente o acesso de dispositivos: Em Central de Segurança → Dispositivos e Atividades → Gerenciamento de Dispositivos, verifique se apenas dispositivos confiáveis estão autorizados.

5) Aja imediatamente em caso de ameaça: Se alguma atividade suspeita for detectada, use a função “Congelar Conta” para bloquear instantaneamente seus ativos e evitar perdas adicionais. Em seguida, entre em contato com o suporte da MEXC imediatamente.









Para traders ativos, revisões regulares são essenciais para manter tanto a lucratividade quanto a segurança. A DEX+ MEXC oferece os recursos Minhas Posições e Histórico de Ordens, permitindo que os usuários monitorem suas posições e atividades de negociação em tempo real. Durante sua revisão, concentre-se nas áreas a seguir:





1)As ordens foram executadas conforme o esperado?

Verifique se o preço de execução, o horário e o tipo de ordem correspondem à sua intenção. Em mercados voláteis, reveja se as ordens a mercado sofreram slippage excessivo. Em caso afirmativo, considere usar ordens limite para maior controle de custos.





2) Houve alguma atividade não autorizada?

Procure por tokens desconhecidos na sua carteira ou reduções inexplicáveis de saldo — esses são sinais importantes de comprometimento da conta.





3) Há riscos no seu comportamento de negociação?

Slippage alto: Você está usando ordens a mercado com tokens de baixa liquidez com frequência?

Falhas de estratégia: Você está caindo em padrões emocionais como entrar no topo ou vender em pânico?

Uso de ferramentas: Você está aproveitando recursos como stop-loss/take-profit e tipos de ordens avançadas para manter a disciplina?





A DEX+ MEXC fornece ferramentas como ordens limite, compra/venda rápida, ordens limite avançadas e stop-loss/take-profit. Também oferece gráficos de velas e gráficos de profundidade para ajudar os usuários a avaliar tendências e liquidez. Ao revisar a execução das ordens, os registros de autorização e seus hábitos de negociação, você pode identificar possíveis brechas de segurança e refinar sua estratégia para decisões mais informadas e seguras.









A DEX+ MEXC agrega liquidez de várias exchanges descentralizadas, sendo uma plataforma ideal para descoberta de preços em estágios iniciais. No entanto, isso também significa que muitos tokens listados estão em fases muito iniciais ou ainda não foram auditados. Antes de negociar, é altamente recomendável que os usuários realizem pesquisas sobre os projetos e avaliações de risco.





2.4.1 Avaliação rápida de risco com base em indicadores de mercado





Dois indicadores principais — profundidade de liquidez e número de carteiras com holdings — podem fornecer uma visão rápida da saúde e do nível de risco de um token:





1) Alta liquidez + muitos holders: Projeto saudável

Esse cenário costuma indicar profundidade de mercado robusta e consenso da comunidade. Com baixo slippage e menor risco de manipulação de preço, o token tende a estar em boa situação.





2) Alta liquidez + poucos holders: Atenção ao controle por baleias

Apesar da liquidez profunda, poucas carteiras concentram grande parte do suprimento. Isso indica que baleias ou a equipe do projeto podem ter controle excessivo, elevando o risco de manipulação de preço ou despejos repentinos.





3) Baixa liquidez + muitos holders: Valor possivelmente aprisionado

Pode indicar hype artificialmente inflado. A baixa liquidez pode causar slippage extremo, mesmo com negociações pequenas, e dificultar a venda pela ausência de compradores.





4) Baixa liquidez + poucos holders: Evite

Esse é o cenário de risco mais alto: pouca profundidade de mercado e interesse comunitário mínimo. Tokens assim são extremamente vulneráveis à manipulação e podem ser impossíveis de liquidar.





2.4.2 Use métricas de segurança da DEX+ para avaliar o risco de contrato





Após a análise básica de mercado, os usuários podem recorrer às ferramentas de terceiros integradas na DEX+ (via GoPlus) para avaliar a segurança dos contratos dos tokens — especialmente importante em projetos anônimos ou não auditados.









1) Não congelável: Verifique se o contrato dá à equipe do projeto a capacidade de congelar ativos dos usuários ou pausar transferências de tokens. Se essa permissão existir, o controle sobre os tokens pode ser perdido a qualquer momento, representando um risco significativo de custódia.



2) Não mintável: Avalie se o projeto pode emitir tokens adicionais de forma arbitrária. A menos que haja um modelo de inflação bem definido (ex: para incentivos do ecossistema), a emissão irrestrita dilui os holders e pode provocar colapso no preço.



3) Liquidez travada: Verifique se o pool de liquidez do projeto está travado por um período definido ou permanentemente. Caso contrário, a equipe pode retirar a liquidez a qualquer momento, derrubando o mercado do token.



4) Concentração entre os 10 maiores holders: Analise a distribuição dos tokens entre os 10 maiores endereços. Alta concentração eleva o risco de manipulação de mercado por grandes holders, aumentando a volatilidade e comprometendo a estabilidade do preço.



Indicadores de segurança adicionais disponíveis nas ferramentas da DEX+ incluem:





1) Verificação do contrato: Avalia se o código do contrato inteligente do token é open-source e corresponde à versão implantada on-chain. Contratos não verificados funcionam como caixas-pretas, ocultando vulnerabilidades do público.



2) Renúncia de propriedade: Verifica se a equipe do projeto abriu mão do controle administrativo do contrato. Se esse controle for mantido, podem ser feitas alterações unilaterais na lógica do token — como emissão, congelamento ou ajustes de taxas — colocando os ativos dos usuários em risco.



3) Detecção de honeypot: Identifica se o token impõe restrições maliciosas (ex: permitir compra mas bloquear venda). Um resultado de “Não é honeypot” indica que a negociação funciona normalmente.



4) Modificabilidade de taxa: Verifica se o contrato permite ao dono do projeto alterar as taxas de compra ou venda a qualquer momento. Esse é um risco oculto comum, no qual equipes atraem usuários com taxas baixas e depois aumentam as taxas de venda — às vezes acima de 90% — para prender a liquidez.



5) Controle de blacklist: Revela se o contrato permite incluir carteiras em listas negras. Esse recurso possibilita que a equipe restrinja negociações, congele ativos de usuários ou impeça que investidores iniciais vendam durante eventos negativos.



Ao combinar dados de mercado com análise de segurança de contratos inteligentes, os usuários podem formar um perfil de risco abrangente sobre qualquer token — e tomar decisões informadas sobre a viabilidade da compra.









A segurança on-chain continua sendo um dos desafios mais persistentes da indústria cripto. Segundo o mais recente Relatório Semestral de Segurança Web3 da Hacken (2025) , o valor total de criptoativos roubados apenas no primeiro semestre de 2025 já ultrapassou US$ 3,1 bilhões — superando o recorde anual de US$ 2,85 bilhões em 2024. Dentre essas perdas, mais de US$ 1,83 bilhão foram atribuídos a vulnerabilidades em plataformas DeFi e CeFi, US$ 600 milhões a ataques de phishing e engenharia social, e US$ 263 milhões a falhas em contratos inteligentes — tornando esses os principais vetores de perdas.





Diante dessas ameaças constantes, a DEX+ MEXC oferece uma proteção abrangente, indo além da simples segurança de componentes isolados. A plataforma construiu um ciclo completo de segurança, cobrindo desde a lógica de contratos inteligentes até fundos de proteção ao usuário — da defesa técnica proativa à compensação institucional.





A DEX+ conta com um sistema robusto de defesa técnica. Seus contratos inteligentes principais foram auditados por empresas de ponta como a Hacken, garantindo uma lógica de código sólida e confiável que reduz as superfícies de ataque desde o início. Além disso, a plataforma utiliza separação de carteiras quentes e frias, criptografia em múltiplas camadas e um sistema de controle de risco em tempo real para criar uma matriz dinâmica e multidimensional de detecção e interceptação de ameaças — projetada para prevenir incidentes antes que ocorram.





Para além das proteções técnicas, a DEX+ também oferece mitigação de riscos em nível institucional. Foi estabelecido um Fundo Guardião de US$ 100 milhões para cobrir incidentes graves de segurança, como vulnerabilidades sistêmicas ou ataques de grande escala, garantindo que os usuários recebam compensação adequada e em tempo hábil em casos extremos. O endereço da carteira do fundo é registrado publicamente on-chain, permitindo que qualquer pessoa verifique seu saldo e histórico de transações em tempo real por meio de exploradores blockchain.





Com defesas técnicas avançadas e um fundo de compensação transparente e on-chain, a DEX+ MEXC entrega um sistema de segurança completo — da prevenção à proteção, do código ao capital. Isso permite que os usuários explorem e aproveitem oportunidades on-chain dentro de um ambiente de negociação seguro e confiável.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem recomendação de compra, venda ou holding de ativos. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos. Certifique-se de compreender os riscos envolvidos e tome decisões com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.



