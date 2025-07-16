Guia de prevenção contra tokens Honeypot





Novos projetos e criptomoedas estão surgindo constantemente no mercado de moedas digitais. Apesar do potencial de altos retornos, esses ativos também escondem riscos significativos para os investidores. O termo "Token Honeypot" refere-se a criptomoedas que podem ser compradas, mas não vendidas, ou que apresentam liquidez extremamente baixa e dificuldades para saque. Essa terminologia é comumente usada por investidores para descrever tokens que parecem atraentes inicialmente, mas que acabam restringindo o acesso aos fundos. Neste mercado em rápida evolução, entender as características e os riscos dos tokens honeypot tornou-se uma lição essencial para todo investidor.









Um token honeypot é um termo frequentemente usado para descrever criptomoedas ou projetos com a característica de "somente compra, sem venda". Normalmente, isso envolve os seguintes cenários:

Restrições de saque: O projeto impede que os usuários retirem seus fundos, prendendo seu dinheiro.

Baixa liquidez: O mercado não tem profundidade de negociação suficiente, sendo fácil comprar, mas difícil vender.

Projetos fraudulentos: Alguns projetos maliciosos criam mecanismos que prendem os fundos, impedindo os usuários de negociar ou sacar livremente após o investimento.









2.1 Projetos clonados: Projetos clones copiam nomes, logotipos e contratos de tokens de projetos conhecidos. Se você não verificar cuidadosamente o endereço do contrato, pode acabar comprando um token honeypot.





2.2 Investimentos induzidos: Investidores são enganados por promoções fraudulentas ou anúncios enganosos em comunidades e outros canais.





2.3 Mentalidade de aposta: Alguns investidores, mesmo sabendo que o projeto é duvidoso, ainda investem com a mentalidade de “se eu sair rápido, nada de ruim vai acontecer”.









3.1 Negociação controlada: O criador pode ativar ou desativar a função de negociação. Quando os investidores compram, a negociação está ativada. Mas quando tentam vender, ela é bloqueada.





3.2 Taxas variáveis: O criador define uma taxa de venda altíssima. Quando os investidores tentam vender, são taxados de forma abusiva.





3.3 Lista negra de endereços: O criador coloca os endereços dos investidores em uma lista negra, impedindo a venda dos tokens.





3.4 Manipulação de saldo de tokens: O criador altera o saldo de tokens do investidor por meio do contrato inteligente, de forma que apenas o registro interno do contrato reflita o saldo real. Embora os investidores vejam um saldo normal em seus navegadores, na prática, eles não conseguem vender mais tokens do que o valor registrado internamente no contrato.





3.5 Limite mínimo de venda: O criador define um valor mínimo de venda maior do que o total de tokens que o investidor possui, bloqueando a venda na prática.









4.1 Verifique o histórico do projeto: Sempre que procurar um token, priorize o uso do endereço do contrato em vez do nome do token.





4.2 Fique alerta: Desconfie de promoções feitas por amigos em grupos e de anúncios com promessas de retorno rápido. Altos retornos normalmente vêm com altos riscos.





4.3 Verifique se o token foi auditado: Use exploradores de blockchain (como BscScan) para conferir se o token foi auditado e verificado.









