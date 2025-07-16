Novos projetos e criptomoedas estão surgindo constantemente no mercado de moedas digitais. Apesar do potencial de altos retornos, esses ativos também escondem riscos significativos para os investidoreNovos projetos e criptomoedas estão surgindo constantemente no mercado de moedas digitais. Apesar do potencial de altos retornos, esses ativos também escondem riscos significativos para os investidore
Guia de prevenção contra tokens Honeypot

Novos projetos e criptomoedas estão surgindo constantemente no mercado de moedas digitais. Apesar do potencial de altos retornos, esses ativos também escondem riscos significativos para os investidores. O termo "Token Honeypot" refere-se a criptomoedas que podem ser compradas, mas não vendidas, ou que apresentam liquidez extremamente baixa e dificuldades para saque. Essa terminologia é comumente usada por investidores para descrever tokens que parecem atraentes inicialmente, mas que acabam restringindo o acesso aos fundos. Neste mercado em rápida evolução, entender as características e os riscos dos tokens honeypot tornou-se uma lição essencial para todo investidor.

1. O que é um Token Honeypot?


Um token honeypot é um termo frequentemente usado para descrever criptomoedas ou projetos com a característica de "somente compra, sem venda". Normalmente, isso envolve os seguintes cenários:
  • Restrições de saque: O projeto impede que os usuários retirem seus fundos, prendendo seu dinheiro.
  • Baixa liquidez: O mercado não tem profundidade de negociação suficiente, sendo fácil comprar, mas difícil vender.
  • Projetos fraudulentos: Alguns projetos maliciosos criam mecanismos que prendem os fundos, impedindo os usuários de negociar ou sacar livremente após o investimento.

2. Razões para cair em um esquema Honeypot


2.1 Projetos clonados: Projetos clones copiam nomes, logotipos e contratos de tokens de projetos conhecidos. Se você não verificar cuidadosamente o endereço do contrato, pode acabar comprando um token honeypot.

2.2 Investimentos induzidos: Investidores são enganados por promoções fraudulentas ou anúncios enganosos em comunidades e outros canais.

2.3 Mentalidade de aposta: Alguns investidores, mesmo sabendo que o projeto é duvidoso, ainda investem com a mentalidade de “se eu sair rápido, nada de ruim vai acontecer”.

3. Tipos comuns de honeypot


3.1 Negociação controlada: O criador pode ativar ou desativar a função de negociação. Quando os investidores compram, a negociação está ativada. Mas quando tentam vender, ela é bloqueada.

3.2 Taxas variáveis: O criador define uma taxa de venda altíssima. Quando os investidores tentam vender, são taxados de forma abusiva.

3.3 Lista negra de endereços: O criador coloca os endereços dos investidores em uma lista negra, impedindo a venda dos tokens.

3.4 Manipulação de saldo de tokens: O criador altera o saldo de tokens do investidor por meio do contrato inteligente, de forma que apenas o registro interno do contrato reflita o saldo real. Embora os investidores vejam um saldo normal em seus navegadores, na prática, eles não conseguem vender mais tokens do que o valor registrado internamente no contrato.

3.5 Limite mínimo de venda: O criador define um valor mínimo de venda maior do que o total de tokens que o investidor possui, bloqueando a venda na prática.

4. Como evitar um honeypot


4.1 Verifique o histórico do projeto: Sempre que procurar um token, priorize o uso do endereço do contrato em vez do nome do token.

4.2 Fique alerta: Desconfie de promoções feitas por amigos em grupos e de anúncios com promessas de retorno rápido. Altos retornos normalmente vêm com altos riscos.

4.3 Verifique se o token foi auditado: Use exploradores de blockchain (como BscScan) para conferir se o token foi auditado e verificado.

5. Como usar a DEX+ da MEXC para comprar tokens on-chain em alta


A DEX+ da MEXC é uma plataforma de agregação de negociação descentralizada que integra múltiplas DEXs, oferecendo os melhores caminhos de negociação, reduzindo o slippage e otimizando os custos. É a solução mais recente de negociação descentralizada lançada pela MEXC.

Na página da DEX+, é possível pesquisar tokens colando o endereço do contrato. Na página de negociação, você pode fazer verificações cruzadas através de várias dimensões, como:


For more details about DEX+, you can refer to the articles How to Use MEXC DEX+ and MEXC DEX+ FAQ. Para mais detalhes sobre a DEX+, consulte os artigos Como usar a DEX+ da MEXC e Perguntas frequentes sobre a DEX+ da MEXC.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento de investimento, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro tipo de serviço. Também não é uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui orientação de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento tomadas pelos usuários são independentes da plataforma.


