Como realizar um saque na MEXC?

2 de setembro de 2025MEXC
Ao usar a funcionalidade de saque na MEXC, você pode transferir seus ativos em criptomoeda para sua carteira. Além disso, você também pode transferir fundos entre usuários da MEXC utilizando a funcionalidade de transferência interna. Vamos passar pelo processo passo a passo para cada operação.

1. Realizar saques pelo navegador


1) No site oficial da MEXC, clique em [Carteira] no canto superior direito e selecione [Sacar].


2) Selecione a [Cripto] que deseja sacar, insira o [Endereço], escolha a [Rede] e preencha o [Montante]. Após verificar as informações, clique em [Enviar].


Observação:
Endereço de saque refere-se ao endereço de criptomoeda, também conhecido como endereço de carteira. Esse endereço é um identificador único composto por uma longa sequência de números e letras, usado para especificar a qual conta ou carteira a criptomoeda deve ser transferida.

A rede de transferência refere-se à rede utilizada para processar transações e transferências de criptomoeda. Diferentes criptomoedas podem usar diferentes redes de blockchain, por exemplo, o Bitcoin usa a rede Bitcoin e o Ethereum usa a rede Ethereum, entre outros. Algumas criptomoedas suportam várias redes, por isso é importante escolher a rede correta nessa situação. Por exemplo, com o USDT, você precisa verificar se está na rede ERC-20 ou TRC-20. Escolher a rede errada pode resultar no saque não sendo creditado.

Ao sacar certas criptomoedas, é necessário preencher o Memo. A falha em fornecer o Memo pode resultar no saque não sendo creditado. Para mais detalhes sobre Memo, consulte o artigo "O que são Memos/Tags?"

Ao realizar o saque, você deve atender ao requisito mínimo de montante de saque. Se o montante do seu saque estiver abaixo desse requisito, adicione os tokens correspondentes até atingir o valor mínimo antes de iniciar o saque. Uma taxa de saque será cobrada, a qual pode variar com base nas taxas da rede.

A MEXC se busca oferecer a melhor experiência possível ao usuário. Se você encontrar outra plataforma oferecendo uma taxa de saque mais baixa, por favor, envie capturas de tela e links de páginas para o nosso Atendimento ao Cliente online para feedback.

3) Insira o código de verificação por e-mail após recebê-lo, insira o código de verificação do Google e clique em [Enviar].


4) Aguarde o saque ser processado com sucesso.


2. Realizar transferências internas pelo navegador


1) No site oficial da MEXC, clique em [Carteira] no canto superior direito e selecione [Sacar].


2) Selecione a criptomoeda que deseja transferir.

3) Selecione [Usuário MEXC], atualmente suportando transferências via [E-mail], [Número de celular] ou [UID MEXC]. Insira as informações da conta do destinatário.

4) Preencha as informações correspondentes e o valor da transferência. Em seguida, clique em [Enviar].


5) Preencha os códigos de verificação por e-mail e do Google Authenticator, e clique em [Enviar].


6) A transferência foi concluída.


3. Realizar saques pelo aplicativo


1) Toque em [Carteira] no canto inferior direito do aplicativo.
2) Toque em [Sacar].
3) Selecione a criptomoeda que deseja sacar.
4) Selecione [Saque On-chain] como o método de saque.

5) Preencha o endereço de saque, selecione a rede e preencha o montante do saque. Em seguida, toque em [Confirmar].
6) Leia o lembrete e toque em [Confirmar].
7) Após verificar que os detalhes estão corretos, toque em [Confirmar saque].
8) Preencha os códigos de verificação por e-mail e do Google Authenticator. Em seguida, toque em [Enviar].


4. Realizar transferências internas pelo aplicativo


1) No aplicativo, toque em [Carteira] no canto inferior direito.
2) Toque em [Sacar].
3) Selecione a criptomoeda que deseja sacar.
4) Selecione [Transferência MEXC] como o método de saque.


5) Insira as informações da conta do destinatário e o montante, depois toque em [Enviar]. Atualmente, são suportados três métodos de transferência: E-mail, Número de celular e UID.
6) Verifique se as informações estão corretas e toque em [Confirmar].
7) Preencha o código de verificação por e-mail e o código do Google Authenticator, depois toque em [Confirmar].
8) A transferência foi concluída.


Coisas a observar ao realizar saques


1. Para criptomoedas que suportam várias redes, como o USDT, certifique-se de escolher a rede correspondente ao fazer solicitações de saque.

2. Se a criptomoeda de saque exigir um Memo, certifique-se de copiar o Memo correto da plataforma de recebimento e inseri-lo com precisão. Caso contrário, os ativos podem ser perdidos após o saque.

3. Após inserir o endereço, se a página indicar que o endereço é inválido, verifique o endereço ou entre em contato com o nosso atendimento ao cliente online para mais assistência.

4. As taxas de saque variam para cada criptomoeda e podem ser visualizadas após selecionar a criptomoeda na página de saque.

5. Você pode ver o valor mínimo de saque e as taxas de saque para a criptomoeda correspondente na página de saque.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece conselhos sobre investimentos, tributação, serviços legais, financeiros, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui um conselho para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui nenhum conselho de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza por suas decisões de investimento.

