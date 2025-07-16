Impossible Cloud Network: A camada fundamental da próxima geração da internet









1) A Impossible Cloud Network (ICN) é uma plataforma descentralizada de serviços em nuvem que tem como objetivo construir uma infraestrutura Web3 capaz de substituir os sistemas tradicionais de nuvem.

2) Atualmente, a ICN oferece serviços de armazenamento de objetos compatíveis com o protocolo S3 e planeja expandir para módulos de CDN, computação e banco de dados.

3) A ICN integra incentivos de recursos, governança da rede e pagamentos estáveis por meio de seu token nativo, o ICNT.

4) A rede ICN é mantida por nós espalhados globalmente. Usuários podem contribuir com recursos de armazenamento em troca de recompensas em tokens, garantindo alta segurança dos dados e auditoria totalmente on-chain.

5) A ICN é considerada uma das iniciativas mais promissoras em inovação de infraestrutura no espaço DePIN (Redes de Infraestrutura Física Descentralizada).





O ecossistema Web3 atual precisa urgentemente de uma camada de infraestrutura nativa para desenvolver e operar seus serviços. As soluções existentes ainda não estão preparadas para o Web3, o que obriga muitos protocolos e projetos a funcionarem em serviços de nuvem Web2, expondo-se justamente aos riscos de centralização que o Web3 busca evitar. Ao mesmo tempo, o mercado atual de serviços em nuvem enfrenta diversos desafios, como centralização, altos custos, dependência de fornecedores e preocupações com segurança de dados. A Impossible Cloud Network (ICN) oferece solução descentralizada, baseada em tecnologias de blockchain e Web3, para enfrentar esses problemas.





A proposta da ICN é redefinir a forma como interagimos com a internet, aproveitando o poder de um ecossistema descentralizado para construir uma nuvem aberta. O protocolo da ICN rompe com as limitações de escalabilidade das infraestruturas de nuvem tradicionais e libera um potencial ilimitado de inovação na camada de aplicações, por meio de uma rede profunda e sem permissões de colaboradores de hardware. Com isso, a ICN enfrenta diversos desafios inerentes aos modelos convencionais de nuvem, como altos custos operacionais, vulnerabilidades de segurança e ineficiências.









Impossible Cloud Network (ICN) está construindo a camada fundamental da próxima geração da internet, desafiando o domínio das grandes empresas centralizadas de tecnologia. Diferente de projetos DePIN isolados, a ICN oferece uma infraestrutura de nuvem descentralizada totalmente aberta, componível e sem permissões, que integra armazenamento, computação e rede para dar suporte a aplicações em larga escala.





1) Provedores de Hardware (HPs), Provedores de Serviço (SPs) e nós Oracle de SLA trabalham em conjunto para garantir a integridade e a confiabilidade da rede.

2) O Protocolo Impossible Cloud Network (ICNP) rege as operações do ecossistema por meio de um sistema econômico baseado em tokens, incentivando os colaboradores e assegurando uma alocação eficiente de recursos.

3) O token ICNT é utilizado para recompensar os provedores de hardware e os nós Oracle de SLA, conceder acesso aos recursos da rede para os provedores de serviço e manter a estabilidade da rede por meio de mecanismos de staking.





Protocol Labs, Ao promover eficiência tanto tecnológica quanto econômica, a ICN busca acelerar a adoção de serviços de nuvem totalmente descentralizados, oferecendo uma alternativa segura, flexível e de baixo custo às soluções de nuvem centralizadas. O projeto conta com o apoio de investidores de destaque como 1kx HV Capital , e NGP Capital . Posicionada para se tornar a camada fundamental da internet do futuro, a ICN está pronta para impulsionar a próxima onda da computação em nuvem, agentes de IA, softwares corporativos e ecossistemas digitais.









O ICNT é o ativo digital nativo da Impossible Cloud Network (ICN). Como unidade fundamental de valor dentro do ecossistema, o ICNT desempenha um papel central ao viabilizar o acesso a serviços, incentivar os colaboradores e facilitar diversas interações na rede.





O ICNT é amplamente utilizado em toda a rede para acessar recursos, recompensar os participantes e garantir a segurança. O que o diferencia é sua conexão direta com um ecossistema comercial B2B em rápido crescimento. O fornecimento total de ICNT é limitado a 700 milhões de tokens.













Categoria Montante (ICNT) Porcentagem DescriçÃo Incentivos para nós da rede 140.0M 20.0% Os HyperNodes e os mecanismos de staking delegado desempenham um papel fundamental na segurança da rede, garantindo sua integridade e impulsionando o crescimento do ecossistema. As recompensas são distribuídas aos HyperNodes com base em suas contribuições. Desenvolvedores de serviços em nuvem 37.8M 5.4% Destinado a recompensar os desenvolvedores de serviços em nuvem pelas contribuições realizadas nas fases iniciais do projeto. Parceiros 77.0M 11.0% Utilizado para iniciar o desenvolvimento do ecossistema, incluindo a ativação da comunidade e incentivos para os primeiros usuários. Investidores 150.5M 21.5% Distribuído aos investidores que participaram das rodadas de financiamento anteriores. Desenvolvimento do ecossistema 70.0M 10.0% Apoia o crescimento de longo prazo da ICN por meio de fundos para o ecossistema, parcerias e outras iniciativas de desenvolvimento. Expansão da rede 70.0M 10.0% Usado para incentivar a participação e promover uma ampla implantação de serviços entre provedores e regiões, contribuindo para a construção de um ecossistema sólido. Equipe principal 154.7M 22.1% Alocado aos fundadores da ICN, membros atuais e futuros da equipe, com cronogramas de aquisição definidos em contratos individuais.









Categoria Montante (ICNT) Porcentagem Descrição Incentivos para nós da rede 21.0M 15% Totalmente desbloqueado no TGE 119.0M 85% Vesting ao longo de 48 meses com liberação mensal decrescente Desenvolvedores de serviços em nuvem 18.9M 50% Totalmente desbloqueado no TGE 18.9M 50% Vesting linear ao longo de 24 meses (~1,0 milhão por mês) Parceiros 38.5M 50% Totalmente desbloqueado no TGE 38.5M 50% Vesting linear ao longo de 36 meses (~1,0 milhão por mês) Investidores 150.5M 100% Cliff de 12 meses (0% desbloqueado), seguido de vesting linear ao longo de 24 meses (~6,27 milhões por mês) Desenvolvimento do ecossistema 35.0M 50% Totalmente desbloqueado no TGE 35.0M 50% Vesting linear ao longo de 24 meses (~1,5 milhão por mês) Expansão da rede 70.0M 100% Totalmente desbloqueado no TGE Equipe principal 133.0M 86% Cliff de 12 meses (0% desbloqueado), seguido de vesting linear ao longo de 24 meses 21.7M 14% Vesting ao longo de 36 meses: 7,2 milhões (33%) desbloqueados após 12 meses; os 14,5 milhões restantes (67%) com vesting linear nos 24 meses seguintes













Escalabilidade ilimitada: A demanda por IA e computação em nuvem continua crescendo, mas os serviços de nuvem tradicionais estão chegando ao limite de escalabilidade. Eles enfrentam dificuldades para suportar expansões dinâmicas e dificultam a entrada de novos participantes. A internet precisa de uma camada de infraestrutura que evolua junto com a era digital.





Nuvem sem restrições: A internet atual é dominada por poucos grandes provedores, limitando as oportunidades para indivíduos e empresas participarem do crescimento da IA e da computação em nuvem. Ao aproveitar os princípios do Web3, a ICN oferece maior confiança sem intermediários, integridade dos dados e acessibilidade.





Redes sem demanda sustentável: Muitos projetos Web3 enfrentam dificuldades para manter suas redes sem um caminho viável para a lucratividade. A ICN introduz um modelo descentralizado e orientado pelo mercado que se ajusta dinamicamente às necessidades do ecossistema, permitindo crescimento sustentável e oportunidades econômicas.





Ao unir provedores de hardware e desenvolvedores ao redor do mundo, a ICN cria um ecossistema transparente, aberto e nativo em cripto, que descentraliza completamente a infraestrutura de nuvem. Esse modelo capacita protocolos e empresas a acessarem recursos de computação e armazenamento de alta qualidade sem as limitações da nuvem tradicional, garantindo escalabilidade, segurança e alta performance, ao mesmo tempo em que preserva a composabilidade modular e a liberdade de escolha do usuário.









No seu núcleo está o Protocolo ICN (ICNP), que atua como uma ponte entre hardware e software para permitir o fluxo eficiente de recursos e uma colaboração sem atritos. Os provedores de hardware contribuem com recursos de computação, como armazenamento, GPUs e CPUs, enquanto os desenvolvedores criam e entregam serviços em nuvem sobre essa infraestrutura. Por meio de seu mecanismo descentralizado de coordenação, o ICNP facilita interações eficientes entre esses papéis, garantindo alocação otimizada de recursos e operações de rede de alta performance.









Com a ICN, as equipes de projetos podem alcançar:





Implementação de protocolos Web3 genuínos: Construir infraestrutura baseada na arquitetura nativa do Web3, garantindo alto desempenho e segurança robusta.

Performance superior: Aproveitar a arquitetura descentralizada para garantir uma alocação justa dos recursos e otimizar o desempenho geral do sistema.

Segurança e confiabilidade: Contar com uma rede distribuída globalmente para eliminar pontos únicos de falha e aumentar a estabilidade e resiliência do sistema.









A forma mais simples de participar do ecossistema da ICN e da economia da rede é por meio do staking de seus ativos no protocolo. Usuários podem fazer staking de ICNL (ICN Link) ou ICNT em diferentes componentes do sistema para receber recompensas correspondentes. Além de gerar rendimento, o staking desempenha um papel essencial na segurança dos principais nós da rede e na manutenção da qualidade dos serviços.





Existem duas principais áreas onde os usuários podem fazer staking e ganhar recompensas:

Rede HyperNode: Responsável por garantir a integridade operacional do Protocolo ICN.

Rede ScalerNode: Uma camada descentralizada composta por nós de hardware que oferecem serviços de armazenamento e computação.









Ao fazer staking de ICNL na rede HyperNode, você pode receber recompensas com base no trabalho de validação realizado pelo nó selecionado. Enquanto o HyperNode escolhido cumprir adequadamente suas funções, as recompensas continuarão sendo distribuídas. No entanto, caso o nó apresente mau comportamento ou não cumpra suas responsabilidades, ele poderá sofrer penalidades, incluindo a perda dos ativos em staking.





Devido a limites de gas na blockchain, cada transação de staking é limitada a no máximo 100 ICNL. Se você quiser fazer staking de mais de 100 ICNL, será necessário enviar múltiplas transações. Esses múltiplos stakes serão agrupados e tratados como uma única unidade até que sejam retirados.





Nota: O ICN Link (ICNL) é um token NFT ERC-721 e atua como um componente central para garantir a segurança do sistema ICN.









Ao fazer staking em ScalerNodes, você recebe recompensas por ajudar a colateralizar e manter a operação adequada da rede descentralizada de hardware. Os ScalerNodes são recompensados por oferecer funcionalidade e recursos ao protocolo ICNP, enquanto os participantes de staking recebem uma parte dessas recompensas ao fornecer liquidez necessária para a garantia de cada nó.





Além disso, como os ScalerNodes são alocados a desenvolvedores que os reservam, esses nós recebem recompensas adicionais com base na utilização real do hardware dentro da rede. Os stakers também têm direito a uma parte desse rendimento extra, já que sua garantia contribui para a capacidade do nó em prestar serviços. Se um ScalerNode ficar offline por um longo período ou tiver desempenho consistentemente abaixo dos limites definidos, o ICNT colocado em staking pelo provedor de hardware (HP) associado estará sujeito a perdas.









A ICN não é apenas uma plataforma de nuvem, mas sim um passo transformador em direção a um ecossistema em nuvem verdadeiramente aberto e orientado pela comunidade. Ela foi construída para dar suporte às cargas de trabalho mais exigentes do futuro, com foco em serviços avançados como computação com GPU para IA e processamento de dados em borda, liderando a próxima onda de inovação na computação em nuvem. A ICN é uma rede que cresce junto com seus usuários, aproveitando o poder de uma comunidade global para construir uma infraestrutura de nuvem de nova geração, aberta, escalável e sustentável.



