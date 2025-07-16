Moonveil: jogos Web3 com tecnologia ZK redefinindo propriedade e economia





A integração da tecnologia blockchain e da indústria de jogos está se tornando uma das fronteiras mais promissoras da economia digital. Seu valor central reside na transformação fundamental de como os jogadores interagem com mundos virtuais, como os ativos digitais são possuídos e como os participantes se engajam nas economias dos jogos. Nessa onda de transformação, a Moonveil se destaca como um ecossistema pioneiro de jogos Web3 . Impulsionada pela avançada tecnologia de zero-knowledge (ZK), a Moonveil oferece uma experiência de jogo inédita, garantindo segurança, escalabilidade e propriedade verdadeira - elementos essenciais que definem a próxima geração de entretenimento interativo.





Spartan Group e A Moonveil é um ecossistema de jogos Web3 completo e centrado no jogador, movido pelo token MORE . Ela representa uma mudança de paradigma em relação aos jogos tradicionais, rumo a um modelo mais inclusivo e descentralizado. Construída na Polygon zkEVM e apoiada por empresas líderes de capital de risco, como Gumi Cryptos Capital Animoca Ventures , a Moonveil está estabelecendo um novo padrão do setor para jogos on-chain.













Utilizando tecnologia avançada, a missão da Moonveil é oferecer experiências de jogo de alto nível que combinam, de forma fluida, flexibilidade casual com diversão imersiva. Sua visão vai além dos limites tradicionais, criando um ecossistema onde os jogadores possuem ativos digitais de verdade, participam da governança e ganham valor econômico por meio da jogabilidade.





A Moonveil reconcebe a indústria de jogos desde a base, abordando os principais problemas tanto dos jogos tradicionais quanto dos primeiros jogos Web3 - falta de propriedade de ativos, interoperabilidade limitada, altos custos de transação, experiência do usuário deficiente e desconexão entre o engajamento do jogador e as recompensas financeiras.









Com receitas anuais superiores a US$ 200 bilhões, a indústria global de jogos está passando por uma transformação profunda. Embora os jogos tradicionais tenham obtido sucesso financeiro, seu modelo exploratório é cada vez mais criticado - os jogadores investem tempo e dinheiro significativos, mas não mantêm nenhuma propriedade quando param de jogar.





Os jogos Web3 estão surgindo como resposta, oferecendo propriedade digital real por meio de NFTs, governança do jogador via DAO s e participação econômica via tokens. No entanto, os jogos Web3 em estágio inicial muitas vezes enfrentam problemas como UX ruim, taxas de gas altas, escalabilidade limitada e ênfase excessiva na tokenomics em detrimento da qualidade da jogabilidade.





A Moonveil aborda essas questões por meio de uma estratégia de duplo foco: excelência técnica e qualidade do jogo. À medida que o espaço dos jogos Web3 se expande, projetos como a Moonveil, que priorizam uma jogabilidade sólida enquanto integram as vantagens do blockchain, estão se tornando o novo padrão.









O mercado de jogos Web3 está em crescimento sem precedentes, com analistas do setor projetando que o segmento atingirá US$ 65 bilhões até 2030. Em comparação com outras blockchains líderes no ecossistema Polygon zkEVM - como Immutable (FDV: US$ 3,45 bilhões) e Ronin (FDV: US$ 2,15 bilhões) - o potencial técnico e a influência da Moonveil são evidentes.





O posicionamento estratégico da Moonveil está alinhado com várias tendências-chave do mercado:





Infraestrutura como serviço (IaaS): Diferentemente de desenvolvedores de jogos únicos, a Moonveil oferece uma camada de infraestrutura abrangente que suporta tanto jogos próprios quanto de terceiros, criando efeitos de rede em nível de plataforma que vão além do sucesso de qualquer título específico.





Interoperabilidade entre blockchains: À medida que os ecossistemas blockchain se tornam cada vez mais multichain, a estrutura de interoperabilidade da Moonveil permite capturar valor em várias blockchains, em vez de ficar confinada a uma única rede.





Economia centrada no jogador: Ao enfatizar a propriedade do jogador e a participação econômica, a Moonveil alinha os interesses de desenvolvedores, jogadores e detentores de tokens - estabelecendo um modelo econômico sustentável que beneficia todas as partes envolvidas.













No cerne da arquitetura técnica da Moonveil está a avançada tecnologia zero-knowledge (ZK), com um foco especial na integração profunda das capacidades da zkEVM (Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine). Essa escolha estratégica visa resolver o trilema do blockchain — alcançar descentralização, segurança e escalabilidade simultaneamente.





Ao aproveitar as provas zero-knowledge (ZKPs) e a zkEVM, a Moonveil está lançando as bases para uma blockchain poderosa focada em jogos, atendendo aos mais altos padrões de segurança Web3 em validação de estado, pontes entre blockchains e mensagens entre chains. O uso da zkEVM traz várias vantagens-chave:





Segurança aprimorada: As ZKPs permitem a validação de transações sem revelar dados sensíveis, garantindo integridade e privacidade.





Soluções de escalabilidade: Finalização rápida, provas de validade de alta frequência e o : Finalização rápida, provas de validade de alta frequência e o Polygon Zero - o verificador ZK mais rápido do mundo - suportam coletivamente as demandas de alta performance da camada Layer-2 da Moonveil.





Eficiência de custos: Com a Polygon zkEVM, os custos das transações são significativamente reduzidos, tornando micotransações e interações de alta frequência viáveis economicamente.





Compatibilidade com a EVM: A compatibilidade total com a Ethereum Virtual Machine garante integração perfeita com ferramentas, carteiras e recursos existentes - reduzindo a barreira de entrada para desenvolvedores e jogadores.









A solução Layer-2 da Moonveil, alimentada pela tecnologia ZK, suporta jogos internos e de terceiros, oferecendo uma experiência excepcional ao jogador. Projetada especificamente para jogos, a arquitetura é otimizada para atender às demandas únicas do entretenimento interativo. As principais métricas de desempenho incluem:





Alta taxa de transferência: A rede foi projetada para processar milhares de transações por segundo, permitindo jogabilidade em tempo real sem atrasos causados pelo blockchain.





Baixa latência: A finalização de transações em menos de um segundo garante que as ações do jogador sejam refletidas instantaneamente no jogo, mantendo a responsividade esperada.





Otimização de gas: Tecnologias dedicadas de agrupamento e compactação de transações minimizam os custos on-chain, permitindo que até mesmo as menores ações no jogo sejam registradas de forma eficiente e econômica.













O token MORE serve como a moeda nativa e o token de governança do ecossistema Moonveil, projetado para capturar e distribuir valor entre todos os participantes da plataforma. Diferentemente de muitos tokens limitados a utilidades no jogo, o MORE é um token abrangente do ecossistema, suportando criação e troca de valor em múltiplas camadas.





Com um fornecimento total de 1 bilhão, as métricas atuais do token (preço, volume de negociação, capitalização de mercado etc.) ainda não foram divulgadas. Seu modelo econômico foi cuidadosamente projetado para equilibrar escalabilidade do ecossistema e escassez do token por meio de uma tokenomics bem estruturada.









A estratégia de alocação do MORE reflete uma abordagem equilibrada para crescimento do ecossistema, alinhamento de investidores e construção da comunidade. Uma distribuição típica inclui:





Comunidade e jogadores (30–40%): A maior parte é alocada aos membros da comunidade e jogadores por meio de recompensas de jogo, airdrops e programas de incentivo - garantindo que os participantes mais ativos estejam alinhados com o sucesso do projeto.





Desenvolvimento e operações (20–25%): Recursos alocados para desenvolvimento contínuo, operações da plataforma e expansão do ecossistema - incluindo desenvolvimento de jogos, otimização da plataforma e parcerias estratégicas.





Equipe e conselheiros (15–20%): As alocações para a equipe geralmente estão sujeitas a períodos de vesting para garantir alinhamento de longo prazo, enquanto as alocações para conselheiros apoiam orientação estratégica e conexões no setor.





Investidores e parceiros estratégicos (20–25%): A Moonveil lançará seu ICO e venda de nós em 22 de outubro de 2024, oferecendo 20% do fornecimento total de tokens a investidores para financiar o crescimento da plataforma - garantindo que a maioria dos tokens permaneça sob controle da comunidade.













Aproveitando a tecnologia blockchain, os jogadores ganham a capacidade de possuir, negociar, contribuir, governar e receber recompensas a baixo custo - uma mudança fundamental em relação aos modelos tradicionais de jogos. O modelo de propriedade do jogador da Moonveil é construído em torno dos seguintes elementos:





Propriedade digital real: Todos os ativos do jogo existem como NFTs na blockchain, concedendo aos jogadores uma propriedade verificável que não é afetada pelo status operacional do jogo ou por decisões dos desenvolvedores.





Portabilidade de ativos entre jogos: Com uma base de transparência, segurança e propriedade do usuário, a arquitetura blockchain da Moonveil permite que os jogadores negociem, vendam ou transfiram ativos digitais entre jogos compatíveis dentro do ecossistema.





Participação econômica: Os jogadores podem ganhar tokens por meio de ações no jogo e assumir papéis como comerciantes ou prestadores de serviços, participando ativamente e se beneficiando do crescimento da economia do jogo.









O Moon Beams Loyalty Program reflete o compromisso da Moonveil em construir relacionamentos de longo prazo com seus jogadores. Projetado para recompensar o engajamento consistente, o programa oferece caminhos de progressão claros para jogadores com diferentes níveis de envolvimento. As estratégias principais incluem:





Recompensas progressivas: Quanto mais tempo e mais ativamente os jogadores participarem, maiores serão as recompensas e benefícios - incentivando o comprometimento de longo prazo com o ecossistema.





Recursos de jogo social: Ferramentas comunitárias que apoiam cooperação, competição e interação social, criando efeitos de rede que aumentam o valor geral da plataforma.









A Moonveil atraiu investimentos de várias empresas de capital de risco de alto nível focadas em jogos e tecnologias blockchain, incluindo Gumi Cryptos Capital, Spartan Group e Animoca Ventures. Esses investimentos estratégicos oferecem múltiplas vantagens:





Recursos financeiros: Financiamento amplo apoia um roteiro ambicioso para tecnologia e desenvolvimento de jogos - sem comprometer qualidade ou prazos de entrega.





Expertise do setor: Esses investidores trazem insights profundos sobre os setores de jogos e blockchain, oferecendo orientação estratégica em desenvolvimento de produto e posicionamento de mercado.













Desde seu desenvolvimento inicial, o setor de jogos Web3 evoluiu para segmentos distintos. As principais categorias de concorrentes incluem:





Blockchains focadas em jogos: Plataformas como Immutable, Ronin e WAX, construídas especificamente para aplicações de jogos.





Soluções Layer-2 de propósito geral: Redes como Arbitrum, Optimism e Polygon, que suportam jogos, mas não são exclusivamente focadas neles.





Estúdios de jogos integrando blockchain: Empresas tradicionais de jogos que incorporam recursos blockchain em títulos existentes.









A Moonveil se destaca pelas seguintes vantagens principais:





Superioridade técnica: Uma base robusta construída em tecnologia zkEVM, integração com AggLayer e otimizações específicas para jogos - diferenciando-a da maioria dos concorrentes.





Estratégia de ecossistema holístico: Em vez de focar em um único jogo ou solução técnica isolada, a Moonveil oferece uma infraestrutura abrangente que suporta toda a cadeia de valor dos jogos.





Design centrado no jogador: Uma ênfase profunda na experiência do jogador, propriedade e participação econômica, em vez de priorizar desenvolvedores ou investidores.









A Moonveil vislumbra o futuro dos jogos - onde os jogadores realmente possuem seus ativos digitais, participam economicamente nos jogos que amam e se beneficiam de um desenvolvimento transparente e impulsionado pela comunidade. À medida que novas parcerias surgem entre líderes do blockchain e grandes estúdios de jogos, a Moonveil está pronta para se tornar o próximo referencial do setor, oferecendo jogos de alta qualidade em uma blockchain rápida, segura e com custo eficiente.





