Preço de ZeroTrust hoje

O preço ao vivo de ZeroTrust (ZERØ) hoje é $ 0.00366331, com uma variação de 3.89% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZERØ para USD é de $ 0.00366331 por ZERØ.

ZeroTrust ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,347,143, com um fornecimento em circulação de 367.74M ZERØ. Nas últimas 24 horas, ZERØ foi negociado entre $ 0.00333724 (mínimo) e $ 0.00368587 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01017111, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00134542.

No desempenho de curto prazo, ZERØ movimentou-se +1.93% na última hora e -5.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ZeroTrust (ZERØ)

Capitalização de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Fornecimento Circulante 367.74M 367.74M 367.74M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ZeroTrust é $ 1.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ZERØ é 367.74M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.66M.