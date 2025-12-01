Preço de Yourself hoje

O preço ao vivo de Yourself (YOURSELF) hoje é $ 0.00011776, com uma variação de 3.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOURSELF para USD é de $ 0.00011776 por YOURSELF.

Yourself ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 117,689, com um fornecimento em circulação de 999.44M YOURSELF. Nas últimas 24 horas, YOURSELF foi negociado entre $ 0.00011749 (mínimo) e $ 0.00012243 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00146841, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00008289.

No desempenho de curto prazo, YOURSELF movimentou-se -0.35% na última hora e +22.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yourself (YOURSELF)

Capitalização de mercado $ 117.69K$ 117.69K $ 117.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 117.69K$ 117.69K $ 117.69K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,440,971.9086564 999,440,971.9086564 999,440,971.9086564

