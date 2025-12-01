Preço de Yield Optimizer USD hoje

O preço ao vivo de Yield Optimizer USD (YOUSD) hoje é $ 1.052, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOUSD para USD é de $ 1.052 por YOUSD.

Yield Optimizer USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 27,978,263, com um fornecimento em circulação de 26.60M YOUSD. Nas últimas 24 horas, YOUSD foi negociado entre $ 1.051 (mínimo) e $ 1.053 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.053, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.85688.

No desempenho de curto prazo, YOUSD movimentou-se -0.14% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yield Optimizer USD (YOUSD)

Capitalização de mercado $ 27.98M$ 27.98M $ 27.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 27.98M$ 27.98M $ 27.98M Fornecimento Circulante 26.60M 26.60M 26.60M Fornecimento total 26,597,297.970064 26,597,297.970064 26,597,297.970064

A capitalização de mercado atual de Yield Optimizer USD é $ 27.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YOUSD é 26.60M, com um fornecimento total de 26597297.970064. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 27.98M.