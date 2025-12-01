Preço de Yield Optimizer EUR hoje

O preço ao vivo de Yield Optimizer EUR (YOEUR) hoje é $ 1.17, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YOEUR para USD é de $ 1.17 por YOEUR.

Yield Optimizer EUR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 100,968, com um fornecimento em circulação de 86.07K YOEUR. Nas últimas 24 horas, YOEUR foi negociado entre $ 1.17 (mínimo) e $ 1.17 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.15.

No desempenho de curto prazo, YOEUR movimentou-se -0.10% na última hora e +0.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Yield Optimizer EUR (YOEUR)

