Preço de WUFF hoje

O preço ao vivo de WUFF (WUFF) hoje é $ 0.00000516, com uma variação de 16.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WUFF para USD é de $ 0.00000516 por WUFF.

WUFF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,929.53, com um fornecimento em circulação de 954.99M WUFF. Nas últimas 24 horas, WUFF foi negociado entre $ 0.0000050 (mínimo) e $ 0.00000676 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00334803, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000292.

No desempenho de curto prazo, WUFF movimentou-se -0.36% na última hora e -97.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WUFF (WUFF)

Capitalização de mercado $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.93K$ 4.93K $ 4.93K Fornecimento Circulante 954.99M 954.99M 954.99M Fornecimento total 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025 954,991,548.1211025

A capitalização de mercado atual de WUFF é $ 4.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WUFF é 954.99M, com um fornecimento total de 954991548.1211025. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.93K.