Preço de WOLFI hoje

O preço ao vivo de WOLFI (WOLFI) hoje é --, com uma variação de 3.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOLFI para USD é de -- por WOLFI.

WOLFI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 362,360, com um fornecimento em circulação de 10.00B WOLFI. Nas últimas 24 horas, WOLFI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00191356, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOLFI movimentou-se -0.31% na última hora e +7.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WOLFI (WOLFI)

Capitalização de mercado $ 362.36K$ 362.36K $ 362.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 362.36K$ 362.36K $ 362.36K Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WOLFI é $ 362.36K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WOLFI é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 362.36K.