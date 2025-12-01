Preço de Will hoje

O preço ao vivo de Will (WILL) hoje é --, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WILL para USD é de -- por WILL.

Will ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,020.89, com um fornecimento em circulação de 1.00B WILL. Nas últimas 24 horas, WILL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WILL movimentou-se -0.37% na última hora e -4.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Will (WILL)

Capitalização de mercado $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.02K$ 10.02K $ 10.02K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

