Preço de V2EX hoje

O preço ao vivo de V2EX (V2EX) hoje é $ 0.0026392, com uma variação de 1.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de V2EX para USD é de $ 0.0026392 por V2EX.

V2EX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,648,828, com um fornecimento em circulação de 1000.00M V2EX. Nas últimas 24 horas, V2EX foi negociado entre $ 0.00259816 (mínimo) e $ 0.00267851 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01572952, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00252121.

No desempenho de curto prazo, V2EX movimentou-se +0.00% na última hora e -5.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de V2EX (V2EX)

Capitalização de mercado $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,227.461715 999,999,227.461715 999,999,227.461715

