Preço de Trillions hoje

O preço ao vivo de Trillions (TRILLIONS) hoje é $ 0, com uma variação de 2.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRILLIONS para USD é de $ 0 por TRILLIONS.

Trillions ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 367,597, com um fornecimento em circulação de 1.00B TRILLIONS. Nas últimas 24 horas, TRILLIONS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04492667, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRILLIONS movimentou-se +0.30% na última hora e -14.71% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.67K.

Informações de mercado de Trillions (TRILLIONS)

Capitalização de mercado $ 367.60K$ 367.60K $ 367.60K Volume (24h) $ 4.67K$ 4.67K $ 4.67K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 367.60K$ 367.60K $ 367.60K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Trillions é $ 367.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.67K. A oferta em circulação de TRILLIONS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 367.60K.