Preço de Spacebucks hoje

O preço ao vivo de Spacebucks (SBX) hoje é $ 0.00038266, com uma variação de 3.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBX para USD é de $ 0.00038266 por SBX.

Spacebucks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 382,656, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SBX. Nas últimas 24 horas, SBX foi negociado entre $ 0.00036506 (mínimo) e $ 0.00039593 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00324161, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0001394.

No desempenho de curto prazo, SBX movimentou-se -0.11% na última hora e -3.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Spacebucks (SBX)

Capitalização de mercado $ 382.66K$ 382.66K $ 382.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 382.66K$ 382.66K $ 382.66K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Spacebucks é $ 382.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBX é 1000.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 382.66K.